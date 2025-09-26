La Junta adjudica siete viviendas unifamiliares en Langa de Duero

Viernes, 26 Septiembre 2025 08:25

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la adjudicación de la contratación del suministro, montaje e instalación de siete viviendas unifamiliares industrializadas adosadas de protección pública en Langa de Duero.

La obra ha sido adjudicada a VIPRESORIA, S.L., en la cantidad de 1.070.025 euros (impuestos incluidos), siendo el plazo de ejecución de cinco meses.

Siguiendo los estándares de Certificación ‘Calidad Tuya’ la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacyl, promueve este contrato que tiene como objeto la ejecución integral del suministro de viviendas industrializadas, incluyendo su prefabricación en taller, el transporte, montaje e implantación in situ de las edificaciones, y también los trabajos de cimentación, ejecución de soleras, instalaciones enterradas y acometidas hasta el límite de la parcela, conforme a la localización y condiciones establecidas.

Se trata de la construcción de una edificación de siete viviendas unifamiliares ubicadas en la calle Real, número 135, de Langa de Duero.

Las viviendas planificadas, que tendrán acceso independiente desde la calle, son adosadas, con garaje y cuentan con una superficie útil total aproximada de 90 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

En la planta baja, con una superficie de 58,9 metros cuadrados aproximadamente, se encuentra el salón-cocina, un baño y un dormitorio, además del garaje cubierto con la terraza, con una superficie útil aproximada de 25 metros cuadrados; y la planta primera, con una superficie útil de 31 metros cuadrados, cuenta con dos dormitorios y un baño.

Los sistemas constructivos de las viviendas industrializadas estarán formados por cimentación de hormigón armado con losa de hormigón, estructura metálica de acero, fachada realizada en seco con altos espesores de aislamiento térmico, cubierta inclinada de teja plana, tabiquería interior con placas de cartón-yeso, carpinterías exteriores con triple vidrio y sistema de calefacción mediante suelo radiante-refrescante con producción centralizada mediante aerotermia.

Otras promociones de vivienda en Soria

En Soria, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación está desarrollando en la actualidad, en varios municipios de la provincia, 118 viviendas para venta, tanto de carácter unifamiliar como en bloque, además de las 38 viviendas colaborativas para alquiler que se están ejecutando en la capital, con una inversión de 5 millones de euros.

El proyecto que se ha adjudicado en Langa de Duero se trata de una prueba piloto de construcción industrializada que se pretende extrapolar para dar una solución rápida y eficiente a la demanda de viviendas en pequeños municipios de la Comunidad de Castilla y León.

Una vez ejecutadas, estas viviendas se integrarán en el parque público de viviendas que gestiona Somacyl.