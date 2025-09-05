La Cámara acerca la Inteligencia Artificial a las pymes de la provincia

Viernes, 05 Septiembre 2025 14:26

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse, y ahora también se acerca al territorio rural soriano, a través de una iniciativa de la Cámara de Comercio.

La Cámara de Comercio de Soria organiza durante el mes de septiembre un ciclo de jornadas presenciales para que pymes, autónomos y profesionales descubran cómo empezar a utilizar la IA de manera práctica, útil y realista en su día a día con el Kit Digital.

Bajo los títulos “De la NASA a tu casa: desplegando la IA en la pyme con Kit Digital” y “Seis herramientas básicas para trabajar con IA gracias al Kit Digital”, las sesiones estarán impartidas por la consultora Zebra y por Sandra Romero Cañadas, experta en digitalización y comunicación, y ofrecerán una aproximación clara y aplicada a la Inteligencia Artificial.

El objetivo es mostrar, con ejemplos sencillos y al alcance de todos, cómo estas tecnologías pueden convertirse en aliadas de la productividad, la creatividad y la gestión empresarial.

Entre los contenidos, los participantes aprenderán a:

Buscar información de forma más rápida y precisa.

Crear contenidos con ayuda de la IA.

Organizar ideas, tomar decisiones y automatizar tareas.

Mejorar su productividad y creatividad sin complicaciones.

Cinco paradas en la provincia

Las jornadas se celebrarán a las 8:30 h de la mañana, en las siguientes localidades:

11 de septiembre – Almazán (Sede ADEMA, Plaza Mayor 2).

15 de septiembre – San Leonardo de Yagüe (Sala del Museo).

16 de septiembre – Ágreda (Palacio de los Castejones).

17 de septiembre – San Pedro Manrique (Ayuntamiento).

18 de septiembre – Vinuesa (Ayuntamiento).

La asistencia no requiere conocimientos previos en tecnología. Únicamente curiosidad, ganas de aprender y de comprobar cómo la Inteligencia Artificial puede aplicarse a la gestión de un negocio o actividad profesional.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Para más información o para formalizar la inscripción, las personas interesadas pueden escribir a digital@camarasoria.com o llamar al teléfono 975 21 39 44.

También se pueden hacer las inscripciones a través de la sección Agenda de la página web de la Cámara de Comercio: www.camarasoria.com