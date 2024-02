El director de Guardia Civil inaugura nuevo cuartel de San Esteban de Gormaz

Viernes, 23 Febrero 2024 17:42

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha inaugurado este viernes el nuevo cuartel de la Guardia Civil en San Esteban de Gormaz, en el que el Gobierno de España ha invertido tres millones de euros.

El acuartelamiento de San Esteban de Gormaz cuenta con un equipo integrado por un sargento 11 como comandante de puesto, además de un cabo y siete guardias civiles.

Este equipo se encarga de proporcionar seguridad y proteger los derechos y libertades de la ciudadanía en un territorio que abarca 686 kilómetros cuadrados, con 36 núcleos de población y un censo de 3.566 habitantes y que, en épocas estivales y vacacionales, aumenta de forma considerable.

El nuevo acuartelamiento, con dos edificios, se encuentra situado en la parcela que ocupaba el anterior cuartel, con más de medio siglo.

El edificio de dependencias oficiales cuenta con dos plantas. En la baja se encuentran las oficinas destinadas a gestiones de los ciudadanos. Una sala de espera articula la entrada a los despachos donde se realizan los diversos trámites. La oficina de Diligencias y la oficina de Asistencia a Mujeres y Menores, con sala de espera propia, se sitúan próximas a la entrada para mayor comodidad de los usuarios de estos servicios y mejor control en cuanto a su seguridad.

La oficina de SEPRONA y su almacén adyacente disponen de una comunicación fácil e inmediata con el aparcamiento exterior cubierto.

La planta superior dispone de una sala polivalente, vestuarios masculinos y femeninos para personal, archivo, cuarto de limpieza, almacén y terraza de instalaciones.

Con el fin de obtener el máximo aprovechamiento de la luz natural, el edificio se distribuye mediante un pasillo acristalado a lo largo de la fachada que da al patio de armas, tanto en la planta baja como en la primera.

El edificio residencia cuenta con viviendas, dos por planta, con cocheras cerradas y con trastero, además de un espacio para el lavadero taller que incluye cuatro plazas de aparcamiento adicionales.

El Gobierno ha invertido tres millones en el nuevo cuartel, construido por Proviser Ibérica S.L.U. La superficie construida total suman 1.737 metros cuadrados.

Marcos ha asegurado que todos tienen que hacer más para convencer a más gente de que en la España del reto demográfico se puede vivir perfectamente y se puede y deben de poder desarrollar proyectos vitales.

Además ha resaltado que la Guardia Civil está haciendo un gran esfuerzo para facilitar que su despliegue continúe haciendo básico el control operativo del territorio, “con nuestra presencia en todos los rincones de nuestro país porque no es sólo fundamental para vertebrar el Estado sino para proveer de una seguridad efectiva en el conjunto del territorio nacional”.

La Guardia Civil se dedica a dar seguridad al 85 por ciento del territorio y al 50 por ciento de la población.

Marcos ha recalcado que en los últimos años están observando cambios en la ubicación de la población, y el año pasado la población española creció algo más de un 1 por ciento, y en la de la demarcación de la Guardia Civil el crecimiento de población censada fue del 1,1 por ciento, lo que a su juicio, quiere decir “que algunas de las políticas que se han puesto en marcha están teniendo efectos”.

El director general de la Guardia Civil ha advertido que hay dos formas de criminalidad que están subiendo muchísimo en los últimos años que son la cibercriminalidad, que creció en España un 43 por ciento el año pasado, y la violencia de género, “una de las amenazas más graves a nuestra libertad y seguridad”.

En este sentido ha señalado que la Guardia Civil tiene 88 equipos distribuidos por todo el territorio nacional para atender el fenómeno de la cibercriminalidad y ha recalcado que la tecnología es un factor fundamental que ayudará cada vez más a tener un mejor control de los delitos.

“Muchas veces decimos que no vemos patrullas por la calle y es verdad. No negaré que tenemos un problema de recursos humanos. Pero también tenemos que tener en cuenta que se combate a la criminalidad también de otras formas. Desde hace no muchos años estamos patrullando el ciberespacio, que hace unos años no existía”, ha reflexionado.

Marcos ha asegurado que se está poniendo remedio al problema de recursos humanos con toda la velocidad e intensidad posible, tras cinco años de recortes, y que ha permitido que actualmente exista una cifra histórica en número de guardias civiles, con 90.000 efectivos.

El alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, ha señalado que en la seguridad no tienen que intervenir los “colores políticos” y ha apuntado que los habitantes del medio rural quieren recuperar esa seguridad que tenían hace unos años, en la que podían dejar su casa con la puerta abierta.