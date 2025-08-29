Diputación y CES organizan congreso sobre relación de García Lorca y Soria

Viernes, 29 Agosto 2025 13:38

Especialistas nacionales e internacionales profundizarán a mediados de octubre en Soria sobre la relación de Federico García Lorca con la provincia de Soria.

El Aula Magna Tirso de Molina acogerá los días 16 y 17 de octubre el congreso “Federico García Lorca. El descubrimiento de la cultura popular”, una cita cultural que reunirá en la capital a especialistas nacionales e internacionales para profundizar en la relación del poeta granadino con la provincia de Soria y con figuras clave de su tiempo, como Ángel del Río y Fernando de los Ríos.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha explicado esta mañana, en la rueda de prensa de presentación, que la elección de la provincia de Soria no es casual.

“Federico García Lorca visitó nuestra provincia en 1932 y se sintió fascinado por la riqueza de la cultura popular soriana. Este congreso quiere recuperar ese espíritu de encuentro entre lo popular y lo universal” ha querido destacar Rubio.

La iniciativa partió del Centro de Estudios Sorianos, que propuso a la Diputación organizar este evento en el Aula Magna Tirso de Molina, un espacio que permitirá acercar al público el legado de Lorca y de otros intelectuales de su generación.

Durante la presentación, el diputado ha querido agradecer especialmente a los representantes e investigadores del Centro de Estudios Sorianos, Jesús Rubio y Emilio Ruiz.

La Diputación de Soria destina la cantidad económica de 10.000 euros para poder coordinar la organización de este primer congreso.

La asistencia al congreso será gratuita y estará limitada al aforo del Aula Magna Tirso de Molina, con 200 plazas disponibles.

Las inscripciones podrán realizarse de forma online a través de la página web de la Diputación de Soria, donde ya está habilitado un enlace directo para el registro: https://www.dipsoria.es/lorca-en-soria

El programa del congreso reúne conferencias, mesas de debate y actividades culturales con la participación de destacados especialistas en literatura, historia y musicología, de reconocido prestigio nacional e internacional.

A lo largo de las jornadas se analizará la relación de Lorca con Soria desde distintas perspectivas, repasando sus viajes a la provincia y la huella que nuestra tierra dejó en su obra.

También se pondrá en valor la aportación de los sorianos Ángel del Río, figura clave e innovadora en el hispanismo, y Fernando de los Ríos, mentor y acompañante de Lorca en sus visitas a Soria. Otro de los ejes del congreso será el estudio del musicólogo alemán Kurt Schindler y su trabajo de recopilación del cancionero soriano, abordado tanto desde el análisis académico como desde la interpretación musical.

El encuentro se completará con conciertos y una representación teatral, ofreciendo así un programa que une la reflexión académica con la experiencia cultural en vivo.

Como colofón del congreso, la prestigiosa compañía teatral Los Titiriteros de Binéfar iniciará desde el propio Aula Magna de Soria una ruta cultural que recorrerá los mismos pueblos sorianos que visitó La Barraca de Lorca en 1932. Al igual que el proyecto del poeta granadino, estas representaciones buscan acercar la cultura al mundo rural, despertando entusiasmo y emoción entre el público de todas las edades.

Los Titiriteros de Binéfar llevarán a escena la obra “La Tierra de Alvargonzález”, de Antonio Machado, como homenaje a otro de los grandes poetas vinculados a nuestra provincia. Las funciones tendrán lugar en El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Vinuesa, Soria capital, Ágreda, Almazán y Berlanga de Duero, creando un auténtico viaje cultural por la memoria y la palabra.

Tal y como ha destacado el Diputado de Cultura, “este congreso no es solo una cita académica, sino también un homenaje a Lorca y a todos aquellos que han entendido la cultura como un medio para transformar y unir a las personas”. Con estas palabras, animó a los sorianos y a todos los amantes de la cultura a participar en el primer congreso celebrado en la provincia dedicado a uno de los autores más importantes de nuestra historia.