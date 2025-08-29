San Esteban de Gormaz publica el programa para sus fiestas patronales
Con septiembre, llega el momento de honrar a la Virgen del Rivero y al Santo Cristo de la Buena Dicha. Llegan las fiestas patronales de San Esteban de Gormaz. Ya puede consultar el programa oficial.
María Inmaculada Montaño Maguilla ha sido la ganadora del concurso del cartel de las fiestas patronales 2025.
El Programa de Fiestas comenzará a repartirse a comienzos de la próxima semana, según ha avanzado el Ayuntamiento sanestebeño.
Si hay que destacar un acto de todas las fiestas patronales, es sin duda, la Salve Popular en honor a la Virgen del Rivero, celebrada el 7 de septiembre.
Es el acto de mayor tradición popular, con valor cultural y con proyección turística en auge.
Todo el pueblo reunido, cientos de personas, en el interior y exterior de la Iglesia, le cantan la Salve a su Virgen; el contenido excede del ámbito religioso y tiene un carácter enormemente emotivo.
Cada año tras la ofrenda floral de la reina y damas de fiestas, comienza la Salve, en honor a la patrona la Virgen del Rivero.
Posteriormente se produce la bajada, que ya se realiza organizadamente, encabezando la misma la Banda de la Almunia y las charangas del pueblo como la del Destrozo, seguida de las peñas y cerrando la comitiva, se encuentra la Corporación municipal y las autoridades presentes; se baja al ritmo marcado por las bandas, y aunque el espacio a recorrer no excede de 500 metros, se tarda más de hora y media en realizarlo, ya que las peñas se empeñan cada año en batir el récord de tardanza.