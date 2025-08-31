Rubén Sanz, en mano a mano de festival de las fiestas patronales de San Esteban de Gormaz
El torero soriano Rubén Sanz será uno de los protagonistas del mano a mano incluido en los carteles taurinos de las fiestas patronales de San Esteban de Gormaz.
San Esteban de Gormaz publica el programa para sus fiestas patronales
El cartel de los festejos taurinos de San Esteban de Gormaz, en los que va a actuar Rubén Sanz, antes de su confirmación en Madrid, se ha presentado este domingo.
Rubén Sanz ha agradecido al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y a sus vecinos por contar con él, antes de su cita en Madrid.
Soria capital y San Esteban de Gormaz se convertirán de esta manera en las dos únicas plazas de la provincia, si nada cambia, donde Sanz ha actuado y actuará en esta temporada tan importante para él.