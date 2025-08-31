Domingo, 31 Agosto 2025
Rubén Sanz, en mano a mano de festival de las fiestas patronales de San Esteban de Gormaz

El torero soriano Rubén Sanz será uno de los protagonistas del mano a mano incluido en los carteles taurinos de las fiestas patronales de San Esteban de Gormaz.

El cartel de los festejos taurinos de San Esteban de Gormaz, en los que va a actuar Rubén Sanz, antes de su confirmación en Madrid, se ha presentado este domingo.

Rubén Sanz ha agradecido al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y a sus vecinos por contar con él, antes de su cita en Madrid. 

Soria capital y San Esteban de Gormaz se convertirán de esta manera en las dos únicas plazas de la provincia, si nada cambia, donde Sanz ha actuado y actuará en esta temporada tan importante para él. 

