Diputación desvela ganadores de sus premios de poesía 2025

Jueves, 23 Octubre 2025 08:42

El Departamento de Cultura de la Diputación de Soria ha nombrado como ganadores de los Premios de Poesía 2025 a Javier Parra Artime, por su obra “El jardín de los quietos”, galardonado con el XLIV Premio Leonor, y a Diana Carolina Gómez Meneses, por “En un punto final habita el tiempo”, distinguida con el XLI Premio Gerardo Diego.

La Diputación Provincial de Soria ha dado a conocer esta semana los nombres de los ganadores de los Premios de Poesía Leonor y Gerardo Diego 2025 en rueda de prensa

Tras el acto celebrado el pasado fin de semana en la localidad de Bretún, que una vez más se ha consolidado como epicentro de la literatura en español a nivel internacional, el diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha procedido esta mañana a la lectura del acta del jurado y a la apertura del sobre con los nombres de los poetas premiados.

Como marca la tradición, la rueda de prensa ha contado con la llamada en directo a los ganadores, un momento siempre cargado de emoción y significado.

En esta edición, el XLIV Premio Leonor ha sido otorgado a Javier Parra Artime, de Santander, por su obra “El jardín de los quietos”, dotado de 10.000 euros.

Por su parte, el XLI Premio de Poesía Gerardo Diego ha recaído en Diana Carolina Gómez Meneses, de Colombia, por su poemario “En un punto final habita el tiempo”.

En el Premio Leonor, el jurado valoró “la congregación en este bestiario de múltiples presencias entre la reflexión, el humor, la muerte o la ternura”. Y en el Premio Gerardo Diego, destacó “el anuncio de una voz poética fuerte, fresca y audaz, donde la belleza y el sentido del humor se dan la mano”.

El jurado seleccionó 15 libros finalistas en cada una de las categorías, reflejo del altísimo nivel literario de las obras presentadas.

Los miembros del jurado, destacadas personalidades del ámbito literario, se reunieron los días 18 y 19 de octubre para deliberar sobre las más de 1.500 obras recibidas, procedentes de numerosos países. La plataforma digital habilitada para la recepción de trabajos se consolida, así como una herramienta eficaz que facilita la participación internacional y refuerza el alcance global de los premios.

En esta edición, la Diputación de Soria ha querido poner especial énfasis en el apoyo a los autores noveles, reconociendo el valor de las nuevas voces poéticas que garantizan el futuro de la literatura en español.

Los Premios Leonor y Gerardo Diego, dotados económicamente y con una amplia proyección editorial, son mucho más que un reconocimiento a la excelencia literaria: constituyen un símbolo del compromiso firme de la Diputación de Soria con la cultura, la creatividad y la promoción del talento poético. Asimismo, la Diputación se hace cargo de la edición y publicación de las obras premiadas.

Con este acto, la institución provincial ha señalado que reafirma su apuesta por la literatura como una herramienta esencial para fortalecer la identidad, el pensamiento crítico y la sensibilidad artística de la sociedad.