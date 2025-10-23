El consejero de Sanidad inaugura nuevo consultorio médico de Garray

Jueves, 23 Octubre 2025 12:44

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha inaugurado esta mañana el nuevo consultorio médico de Garray, ubicado en el edificio que ocupó en su día la Casa de Telefónica.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial y alcaldesa de Garray, María José Jiménez, ha acompañado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en la inauguración de este nuevo consultorio.

La actuación, con una inversión de 48.000 euros financiada con fondos de cohesión territorial, ha permitido renovar por completo las instalaciones, ofreciendo a partir de ahora un espacio más moderno, accesible y cómodo tanto para los vecinos como para los profesionales sanitarios.

Jiménez ha destacado que “se trata de una actuación muy importante no solo para Garray, sino para toda la comarca, porque mejora un servicio esencial y garantiza una atención de calidad en el entorno rural”.

Como alcaldesa ha agradecido “el compromiso de los autónomos, hosteleros y vecinos que apuestan por Garray cada día, así como la existencia de servicios básicos como la guardería, que contribuyen al bienestar de las familias y al futuro del municipio”.

Jiménez, que ha estado acompañada de otras autoridades, representantes de instituciones y concejales, ha subrayado también que desde la Diputación “seguimos trabajando para que vivir en el medio rural no signifique tener menos oportunidades ni peores condiciones”, poniendo en valor la colaboración entre administraciones como clave “para mejorar la vida de la gente y reforzar la atención sanitaria en el territorio”.