Diputación arreglará 120 caminos rurales en su Plan de Conservación y Mejora

Lunes, 20 Octubre 2025 14:20

Un total de 120 caminos rurales van a ser objeto de arreglo gracias al Plan de Obras de Conservación y Mejora dotado con un millón de euros de fondos propios y al que se han acogido 91 municipios de la provincia.

Los Fondos de Cohesión Territorial abarcan obras en 173 municipios subvencionados al 50% por la Junta de Castilla y León.

El Plan para la conservación y la mejora de los caminos rurales propiedad de las entidades locales de la provincia ha sido aprobado en la Junta de Gobierno local celebrada esta mañana.

Las obras se financian al 50% entre la Diputación provincial y los ayuntamientos solicitantes, siendo estos los encargados de contratar las obras.

La vicepresidenta provincial, María José Jimenez, ha destacado que la cuantía final que se va a conseguir invertir en caminos supera los dos millones de euros, ya que, al millón de fondos propios de la institución provincial, hay que sumar la aportación de los ayuntamientos que lo han solicitado, que es de un millón setenta mil euros.

Jimenez ha señalado que se cumple el objetivo de poder cubrir todas y cada una de las solicitudes que han realizado los ayuntamientos de la provincia, como así ha sido, aunque quedan pendientes cuatro obras en reserva por falta de consignación y que se podrán ejecutar con las bajas realizadas cuando se liciten las obras.

El Plan subvenciona las reparaciones puntuales en caminos, incluyendo saneo de blandones, roderas y zonas de acumulación de agua con extracción de material base y aporte de nuevo material granular y las actuaciones que consistan en el rasanteo y reperfilado de las superficies del camino con motoniveladora, riego, compactación del firme y repaso de cunetas.

En las bases se contempla que no se subvencionan los proyectos de un importe superior a 20.000 euros en caminos sin firme de hormigón o material bituminoso y de 40.000 euros el caso de caminos de los caminos construidos con esos materiales, en ambos casos con IVA incluido.

Fondos de Cohesión Territorial

La Junta de Gobierno también ha aprobado las 173 obras incluidas en los Fondos de Cohesión Territorial con una inversión de 2.364.105,29 euros, cofinanciados entre la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Diputación provincial y los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes.

Un total de 173 localidades de la provincia de Soria, menores de mil habitantes, han presentado obras para acogerse a los Fondos de Cohesión Territorial dotados con 1.049.060,66 euros por parte de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, que aporta el 50% del total de presupuesto de la obra, cofinanciados al 25% por parte de la Diputación provincial con 524.529,93 euros, y que los que los municipios participantes aportan un total de 790.514,70 euros.

Todos los municipios menores de mil habitantes, a excepción de seis, han presentado proyectos de inversión destinadas a la realización de inversiones en infraestructuras y equipamiento de los servicios públicos locales.

Entre las actuaciones aprobadas que van a llevar a cabo los ayuntamientos y entidades locales se encuentra el acondicionamiento de calles y caminos, obras hidráulicas, así como la adquisición de otro tipo de equipamiento, como maquinaria, parques infantiles o la adquisición de inmuebles por parte del consistorio, además, también se han presentado obras de mejora de la red de abastecimiento y acondicionamiento de edificios municipales, así como mejoras en infraestructuras municipales necesarias para la prestación de servicios.