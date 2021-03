De Gregorio: "Acabaré legislatura con Cs en Diputación"

Lunes, 22 Marzo 2021 17:17

El vicepresidente primero de la Diputación de Soria, Saturnino de Gregorio (Cs), ha subrayado este lunes que tiene intención de terminar la legislatura con la formación naranja en la corporación provincial, donde conforma gobierno junto con PP y la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSo).



"Sigo pensando que Ciudadanos tiene futuro; estoy trabajando a gusto con el equipo de gobierno de la Diputación, formado por PP, PPSo y Ciudadanos. Acabaré la legislatura con Ciudadanos y espero comenzarla con Ciudadanos", ha resaltado De Gregorio este lunes, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación.

De Gregorio ha apuntado que no tiene ninguna necesidad de estar en política, porque tiene su trabajo -es secretario-interventor-, y ha recalcado que su intención ahora es centrarse en sus tareas en la Diputación para atraer fondos a la provincia y darla un impulso nuevo.

En este sentido ha reconocido que nadie del PP se ha dirigido a él, "cosa que agradezco, porque supone un respeto hacia mi independencia", para que cambie de formación.

En cuanto a la moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes regionales, ha asegurado que la está siguiendo con tranquilidad y, en este sentido, ha señalado que el PSOE se precipitó al presentarla, además de no tener ningún sentido.

"Me dan muchísima vergüenza todas las mociones, vengan de donde vengan, en estos momentos tan delicados, en lo que lo importante es la salud de nuestros ciudadanos", ha recalcado.

De Gregorio ha lamentado que los partidos, en lugar de estar cada vez más unidos en plena crisis sanitaria y económica, están más polarizados y con más enfrentamientos, lo que le da pena y rabia.

Además ha recordado que hace un año le acusaron en el pleno del Ayuntamiento de Soria, donde es concejal, de haberse "vendido por un plato de lentejas" en la Diputación, cuando él vive de su trabajo (interventor).

De Gregorio ha asegurado que tanta corrupción es quien se vende por un cargo como quien lo compra.

Por último, ha señalado que no olvidará las amenazas proferidas por el PSOE para que pactará con ellos y le diera el gobierno en la Diputación "y nadie me ha pedido perdón en casi dos años de legislatura por lo que paso".