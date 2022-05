Concedidos 675.000 euros para alquilar viviendas

Viernes, 06 Mayo 2022 16:05

La Junta ha concedido ayudas al alquiler de vivienda en Soria por importe de más de 675.000 euros.

El secretario territorial, Rafael Medina, y el jefe del Servicio Territorial de Fomento, José Luis Palacios, han ofrecido esta mañana los datos relativos a la provincia de Soria de la Resolución de las Ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria 2021, cuya principal novedad es la eliminación de la lista de reserva, lo que se traduce en que todos los beneficiarios que cumplen los requisitos recibirán a la vez la ayuda sin esperar a una repesca.

Enmarcada en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el objeto de la última convocatoria de subvenciones de alquiler (Orden de 22 de junio 2021) es facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.

Los beneficiarios de esta convocatoria en la provincia de Soria han sido 427 (15.221 en Castilla y León), de un total de 678 solicitantes (21.562 en CyL).

En la convocatoria de 2020 en Soria se presentaron más solicitudes, concretamente 709, pero sin embargo el número de estas que cumplían los requisitos fue menor, 396, lo que supuso un total de 587.314,70 euros en ayudas.

Del total de solicitudes presentadas en Soria (678), 227 obtuvieron resolución desfavorable por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria de junio de 2021, 20 no completaron la documentación inicial de solicitud y 4 fueron inadmitidos.

Destacan cuantitativamente los siguientes motivos por los que no cumplían con los requisitos, teniendo en cuenta que hay solicitudes que se deniegan por más de un motivo: tener ingresos superiores a los máximos (119); pagar una renta superior a los límites máximos (65); no estar al corriente con la Agencia Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social (16), o que la vivienda no es residencia habitual y permanente por no empadronarse (13).

Los 427 beneficiarios de Soria de ayudas al alquiler de vivienda, cuyos listados se pueden consultar en la página web de la Junta de Castilla y León, en los servicios territoriales de Fomento de cada provincia, en el teléfono 012 y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, ya han recibido con anterioridad (14 de marzo de 2022) un SMS no vinculante de la Junta de Castilla y León advirtiéndoles que podían ir presentando los justificantes. Es la primera vez que se anticipa la posibilidad de presentar los justificantes a fin de agilizar la resolución y el pago de las ayudas,

Hasta el momento, el 97 % de los beneficiarios de Soria ya han presentado los justificantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos, aunque quienes no lo hayan hecho aún disponen hasta el 30 de mayo de 2022 para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses correspondientes al período subvencionable, desde enero a diciembre de 2021, ambos incluidos.

Beneficiarios de 34 municipios

De los 427 beneficiarios de Soria, 269 residen en la capital, lo que supone el 63 % del total; los 158 restantes (37 %) en otros 33 municipios repartidos por la provincia.

Cuentan con más de 5 solicitudes favorables los municipios de Ágreda (24), Almazán (22), San Esteban de Gormaz (18), El Burgo de Osma (16), Covaleda (11), Arcos de Jalón (8), Langa de Duero (8), San Pedro Manrique (7) y San Leonardo de Yagüe (6).

Con 4 beneficiarios se encuentra Cabrejas del Pinar, con 3 Duruelo de la Sierra, Gómara, Medinaceli, Ólvega y Vinuesa; con 2 Quintana Redonda; y con 1 Almajano, Arenillas, Berlanga de Duero, Deza, Espeja de San Marcelino, Garray, Golmayo, Monteagudo de las Vicarías, Muro, Oncala, Renieblas, Retortillo de Soria, Salduero, Santa María de Huerta, Tera, Valdemaluque y Yanguas.

Otros datos relevantes

El 56 % de los beneficiarios de Soria son mujeres (239), que suman ayudas por un importe de 402.316,46 euros, y el 44 % son varones (188 solicitantes) con subvenciones por una cuantía de 272.989,50 euros.

Del total de solicitantes, 91 son jóvenes menores de 35 años (62 mujeres y 29 varones), lo que supone un porcentaje del 21,31 %. La cuantía de estas ayudas a jóvenes es de 177.460,19 euros (el 26,3 % del total).

Asimismo, 23 beneficiarios (el 5,38 % del total) son mayores de 65 años: 11 mujeres y 12 varones. Estas ayudas a mayores ascienden a 39.906,40 euros (el 5,9 % del total).

En ambos casos -jóvenes menores de 35 años y mayores de 65 años, que suman un total de 114 beneficiarios (26,7 %) y unas ayudas de 217.366,59 euros- reciben el 50 % de subvención de la renta pagada.

Reciben a través de sus ayudas el 40 % de la renta mensual 313 beneficiarios (166 mujeres y 147 varones, el 73,3 % del total), que suman un total de 457.939,37 euros.

La ayuda media en Soria de esta convocatoria es de 1.581 euros, para el período de renta de alquiler entre enero y diciembre de 2021, lo que supone un incremento de 98 euros respecto a la convocatoria anterior.

Desde 2015 hasta esta resolución, la Junta de Castilla y León ha destinado 3.446.054 euros a ayudas al alquiler de vivienda en Soria, lo que ha beneficiado a más de 2.465 familias.