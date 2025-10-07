Berlanga de Duero se consolida en septiembre como destino turístico provincial

Martes, 07 Octubre 2025 14:03

Berlanga de Duero, recientemente reconocido como uno de los Pueblos más bonitos de España, se consolida como uno de los destinos más visitados de la provincia. Su impulso turístico se suma al conjunto de 22.903 consultas registradas en las 16 oficinas de turismo gestionadas por la Diputación de Soria durante el mes de septiembre.

El departamento de Turismo de la Diputación de Soria recoge las cifras que las 16 oficinas de turismo de la provincia han registrado a lo largo del mes de septiembre, con un total de 22.903 consultas realizadas.

La diputada de Turismo ha mostrado su entusiasmo por el incremento que sigue experimentando el sector en la provincia, con un acumulado de 212.595 turistas hasta septiembre.

Todos los meses del año han reflejado un porcentaje superior respecto a las cifras del ejercicio pasado, lo que confirma la consolidación de Soria como destino turístico rural. En este sentido, la diputada de turismo, Elia Jiménez, ha señalado que “se espera que, con la llegada del otoño, zonas como Pinares vean un gran incremento en su turismo gracias a la época micológica”.

Durante el mes de septiembre, Berlanga de Duero ha recibido el reconocimiento al ser nombrado ‘Pueblo más bonito de España’, gracias a la riqueza de su patrimonio histórico y a la apuesta por los espacios públicos y la calidad de vida de sus vecinos.

Este impulso se ha traducido en un crecimiento turístico constante: en lo que va de año, la villa ha recibido 37.184 visitantes en su oficina de turismo situada en el Palacio de los Marqueses de Berlanga, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado.

En septiembre, las cifras superaron las tres mil visitas, con un total de 3.389 consultas.

Un mes más, El Burgo de Osma se mantiene como la localidad más visitada de la provincia, con 5.125 consultas en septiembre y un 20% más de afluencia respecto al año anterior. En el acumulado del año, alcanza los 42.751 visitantes, consolidándose como el principal referente turístico soriano.

Por su parte, Almazán también experimenta un ascenso notable, con 3.049 consultas en septiembre, lo que supone 750 visitantes más que en el mismo mes de 2023.

La oficina de turismo de Medinaceli, también reconocido como Pueblo más bonito de España, ha recogido un total de 2.006 consultas en septiembre.

San Leonardo de Yagüe continúa superando el millar mensual, con 1.519 consultas, mientras que Ólvega, municipio que este año acogió la celebración del Día de la Provincia, alcanzó los 1.425 turistas.

Su vecina Ágreda también mantiene cifras destacadas, con 1.334 visitas en el mismo mes. Vinuesa se situó en 968 visitantes y Duruelo de la Sierra en 787, mientras que Monteagudo de las Vicarías alcanzó las 894 consultas, superando ya las 11.000 en lo que va de año.

En contraste, San Esteban de Gormaz ha experimentado un descenso respecto a 2024, acumulando 11.320 consultas este año, casi cuatro mil menos que en las mismas fechas del año anterior. Durante septiembre, la localidad de la ribera del Duero ha registrado 1.012 turistas.

El turismo rural continúa siendo clave para la provincia y las cifras así lo reflejan. Garray ha recibido en septiembre 543 consultas, Yanguas ha alcanzado 361, San Pedro Manrique 219, Villar del Río 792 y Langa de Duero 180 visitantes.