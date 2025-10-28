Respaldo mayoritario de trabajadores de ZF en Ólvega a firma de ERTE

Martes, 28 Octubre 2025 09:16

Los trabajadores de la fábrica ZF en Ólvega han ratificado de forma mayoritaria el ERTE planteado por la empresa y pactado con los sindicatos.

Así, en las votaciones celebradas en las asambleas, han votado a favor de firmas el ERTE 313 trabajadores, lo han hecho en contra 9 y se han registrado cinco votos nulos.

Por lo tanto, ha quedado ratificada la firma del ERTE y se aplicará las mejoras pactadas, según ha informado la sección sidical de la CGT Soria en la fábrica de Ólvega.