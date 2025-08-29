Ólvega presenta sus carteles para las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas

Como cada año, Ólvega ha celebrado su tradicional concurso del cartel anunciador de las fiestas patronales, en el que Alejandro Sanz del Amo y Nuria Arenzana Alonso han sido proclamados ganadores.

La pasada tarde del jueves 28 de agosto, la comisión de Festejos representada por la alcaldesa de la villa de Ólvega, Elia Jiménez, y su presidente, Rubén Jiménez, han presentado los carteles anunciadores de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas de 2025, junto a los ganadores de esta edición.

De nuevo, el concurso contaba con dos categorías, una de tipo senior y otra enfocada al público infantil.

En esta ocasión, los ganadores han sido Alejandro Sanz del Amo y Nuria Arenzana Alonso, respectivamente.

Los ganadores se han mostrado muy ilusionados por el reconocimiento y han compartido sus percepciones sobre la dificultad que supone diseñar un cartel que refleje la esencia de las fiestas, al mismo tiempo que se diferencie de los presentados en ocasiones anteriores.

Finalmente, la alcaldesa olvegueña ha felicitado a los galardonados con especial mención a la originalidad de sus propuestas y agradecía la participación del resto de vecinos que han formado parte de esta edición.

También ha aprovechado esta oportunidad para “animar a los olvegueños a participar en este tradicional concurso mediante el que se elige uno de los secretos mejor guardados de nuestras tan deseadas fiestas patronales”.