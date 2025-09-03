Leticia Sabater ofrece concierto en inicio de fiestas de Borobia

Miércoles, 03 Septiembre 2025 08:32

Leticia Sabater ha incluido a Borobia en su gira de actuaciones, en la víspera del inicio de sus fiestas patronales.

Sabater, tres décadas en televisión y en los escenarios, está inmersa en una gira de conciertos en diferentes puntos de España, contratada por ayuntamientos, peñas y promotores y “bolos” locales.

“Nos vemos este viernes 5 septiembre, 12 de la noche, en el pabellón de fiestas. DJ de lujo, musicón a tope. Concierto mío, cantando mis temazos, otros de los 80 y 90, versiones actuales y fotos, entrada gratis, barras!! vamos a petarlo que la noche promete y mucho!”, ha animado la propia Sabater en su perfil de redes sociales.

Suyos son temas muy bailables y divertidos, entre ellos los conocidos “la salchipapa”, MR Policeman, Toma, toma, pepinazo, el polvorrón, Letirap, 18 centímetros papi, mi vida es mía.

Borobia inicia este primer fin de semana de septimebre sus fiestas mayores.



