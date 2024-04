Cristina Mayor, finalista de Premios Princesa de Girona Investigación 2024

Viernes, 19 Abril 2024 12:52

Cristina Mayor-Ruiz, doctora en biomedicina molecular e investigadora principal de un grupo de investigación en el IRB de Barcelona, es una de las cinco finalistas de los premios Princesa de Girona Investigación 2024, que la fundación que lleva el mismo nombre elegirá el próximo 25 de abril en Santander.

El Tour del talento 2024 en Santander, que comienza el próximo lunes 22 de abril, acogerá el jueves 25 el acto central en el marco del Princesa de Girona CongresFest, que incluirá charlas inspiradoras, coloquios y música en directo.

Además, se anunciará al ganador/a del Premio Princesa de Girona Investigación 2024, que reconoce la trayectoria de jóvenes científicos e investigadores, incluidos los que trabajan en el campo de las ciencias humanas y sociales, con experiencias o proyectos de investigación destacados en su disciplina y que posean un espíritu emprendedor e innovador con un elevado potencial de desarrollo futuro.

Este galardón está dotado con 20.000 euros y con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Princesa de Girona Arte 2017).

Más de 80 candidatos se han presentado al Premio Princesa de Girona Investigación 2024.

Los cinco candidatos finalistas presentarán sus proyectos en el acto central del Tour del talento en Santander, ante un jurado de expertos vinculados al campo de la investigación.

El jurado está compuesto por Quique Bassat, director del Instituto de Salud Global de Barcelona; Pilar Goya Laza, profesora de investigación del CSIC y ex Presidenta de EuCHeMs (European Association for Chemical and Molecular Sciences); Laura Sánchez Piñón, catedrática de Genética en la Universidad de Santiago de Compostela y ex consejera de la Xunta de Galicia; Rosa Menéndez López, química e investigadora del CSIC; Daniel Ramón Vidal, biólogo y vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud de ADM Biópolis; Salvador Borrós Gómez, director general de IQS; Borja Ibáñez Cabeza, cardiólogo y científico del CNIC y Premio Princesa de Girona Investigación 2010 y Sílvia Osuna Oliveras, profesora de investigación ICREA en el Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona (UdG) y Premio Princesa de Girona Investigación 2016.

Los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Investigación 2024

Ricard Alert Zenón (Barcelona, 1989).

Físico e investigador principal en el Instituto Max Planck de un grupo de investigación para la Física de los Sistemas Complejos

Ricard Alert Zenón estudió física en la Universitat de Barcelona. En su primer proyecto de investigación, descubrió un nuevo tipo de transición de fase, lo que despertó su interés en el campo de la biofísica. Su principal hito durante el doctorado, también en la UB, fue entender que los agregados de células se comportan como líquidos activos, que pueden fluir sin fuerzas externas, lo que hizo replantear algunos fundamentos teóricos que los físicos consideraban inamovibles hasta la fecha.

El Dr. Alert Zenón lidera en la actualidad un grupo de investigación en el Instituto Max Planck para la Física de los Sistemas Complejos, en Dresden (Alemania). Su grupo analiza cómo las células pueden moverse colectivamente como un rebaño, aunque individualmente traten de alejarse las unas de las otras. Sus investigaciones se están revelando como un nuevo campo, la física de la materia activa, que pretende explicar el comportamiento colectivo de las células.

Moisés Expósito Alonso (Alicante, 1990)

Ecólogo evolutivo, biólogo de plantas y genetista. Es investigador y profesor de biología del cambio global en la Universidad de California, Berkeley, y el Instituto Médico Howard Hughes

Moisés Expósito Alonso estudió ecología en la Universidad de Sevilla, genética cuantitativa en la University of Edinburgh (Reino Unido) y obtuvo su doctorado en genómica y evolución en el Instituto Max Planck de Biología, en Tübingen (Alemania) y en la University of California Berkeley (Estados Unidos).

Ecólogo evolutivo, biólogo de plantas y genetista. Es investigador y profesor de biología del cambio global en la Universidad de California, Berkeley, y el Instituto Médico Howard Hughes. Lidera un grupo de investigación compuesto por ecólogos, biólogos moleculares y evolutivos, y bioinformáticos. Este grupo es pionero en la integración de técnicas genéticas inspiradas en medicina de precisión como genómica predictiva o edición de genes, con conceptos de ecología y evolución, para entender especies y ecosistemas amenazados por el cambio climático, lo que la revista Nature ha llamado “Genomic Futurology”.

Cristina Mayor-Ruiz (Soria, 1989)

Cristina Mayor-Ruiz realizó estudios de biotecnología en la Universidad de Salamanca y de doctorado en el CNIO bajo la supervisión del Dr. Óscar Fernández-Capetillo.

Las investigaciones de la Dra. Mayor-Ruiz revelan que alrededor del 90% de las proteínas humanas, incluidas muchas relacionadas con el cáncer, siguen siendo intratables mediante medicamentos tradicionales, pero que es posible inducir la degradación de proteínas relevantes para el desarrollo de algunas enfermedades, convirtiéndose así en una alternativa prometedora para la intervención terapéutica. Sus logros científicos han impulsado la innovación en el descubrimiento de fármacos en España con los consiguientes beneficios y potencial para la generación biotecnológica y han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales.

Bartomeu Montserrat Sánchez (Islas Baleares, 1989)

Catedrático de Física de Materiales e investigador principal de un grupo de investigación en la University of Cambridge

Bartomeu Monserrat Sánchez realizó estudios de física en el Imperial College London (Reino Unido), donde fue reconocido como mejor estudiante de su promoción, y su doctorado en la University of Cambridge (Reino Unido), con estancias de investigación en la Rutgers University (Estados Unidos).

El Dr. Monserrat Sánchez es Catedrático de Física de Materiales en la University of Cambridge (Reino Unido), donde lidera un equipo de 15 investigadores. Su objetivo es es el desarrollo de nuevos métodos teóricos que permitan resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica en condiciones complejas relevantes para su aplicación, descubrir y profundizar la comprensión de nuevos comportamientos cuánticos con vista a la tecnología del futuro y comprobar predicciones experimentalmente para crear prototipos pioneros de las tecnologías de próxima generación. Sus contribuciones en física cuántica han resuelto múltiples retos científico- tecnológicos, desde cuestiones como la imagen médica y las células solares hasta el establecimiento del límite de la velocidad del sonido.

Katherine Villa Gómez (Armenia, Colombia. 1986)

Doctora en química física y líder del grupo de investigación en materiales avanzados para energía y remediación ambiental en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)

Katherine Villa Gómez realizó estudios de química física en la Universidad de Quindio (Colombia) y obtuvo su posgrado y doctorado en la misma disciplina en la Universitat Autònoma de Barcelona. Lidera el grupo de investigación en materiales avanzados para energía y remediación ambiental en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

El objetivo de sus investigaciones es poder diseñar nanorrobots capaces de almacenar energía lumínica para mantener su actividad y movimiento incluso en condiciones de oscuridad. Esto permitiría su aplicación en muestras altamente complejas, como agua contaminada o lugares ópticamente inaccesibles.

Sus logros han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales, entre los que destaca la prestigiosa ERC-Starting Grant del Consejo Europeo.