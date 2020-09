Ágreda pide la protección de San Miguel

El Ayuntamiento de Ágreda luce en su balconada un cartel confeccionado por las mujeres de la Villa de las Tres Culturas, que tradicionalmente realizan los populares "diablillos", en la que piden que el patrón San Miguel les protega.

El 28 de septiembre, víspera de San Miguel Arcángel patrón de Ágreda, se teatraliza todos los años en su calles una representación repleta de tradición y colorido y que este año, debido a la pandemia, no se ha podido celebrar.

Se trata de la “quema de los diablillos”, una recreación de la vida de San Miguel, vencedor del demonio y por lo tanto del mal.

El grupo de señoras que se encarga todos los años de la confección de los “diablillos” y del demonio han confeccionado este año de "no" fiestas un cartel que han colgado en la Casa Consistorial en el que pidem al patrón San Miguel que proteja a Ágreda de la pandemia.

"Que estas "no" fiestas, no sean las últimas. Mantener la distancia. No os concentréis, que el año que viene, aquí nos tendréis", se puede leer en una de sus estrofas.