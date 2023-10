Sexto número de la revista cultural de Matasejún

Como cada otoño la asociación de Matasejún, pueblo de la comarca de Tierras Altas, presenta su revista, que se ha convertido en todo un instrumento para hacer balance de las actividades realizadas en los últimos meses y seguir conociendo más y mejor las historias humanas de la comarca y especialmene del propio pueblo.

Las historias son de antes, pero también de ahora, ya que por fortuna Matasejún sigue vivo y dinámico gracias a la participación de muchas personas.

Ciertamente tiene un colectivo de personas descendientes de lo más creativo.

Los contenidos de este sexto número se dividen en dos bloques.

El primero agrupa varios artículos de temáticas variadas sobre el pueblo y comarca, como las viviencias de personas que han podido vivir en Matasejún en los últimos tiempos, caso de Julio Galeano, las reflexiones de Jesús Vasco sobre el vecino pueblo de Buimanco, una composición literaria e histórica sobre el Molino, de Romero Gil de Matasejún, realizada por la escritora Isabel Goig o la noticia de un libro de teatro realizada por una descendiente de Matasejún, la actriz y escritora Carlota Marín.

El segundo bloque de contenidos agrupa varios artículos de balance de las VI Jornadas Culturales de Matasejún con la crónica de lo mejor de los concursos de relatos cortos, y de fotografía. Y un repaso a lo más destacado de las Fiestas Patronales del 15 y 16 de agosto. Todo ello acompañado de fotos de calidad del pueblo y comarca.



Este año la asociación se ha tomado en serio el tema de la sostenibilidad ambiental, ajustando mucho la dimensión de la revista y sus contenidos, para no derrochar papel y productos químicos.