Sarnago vuelve a unirse en hacendera para seguir construyendo su Refugio

Martes, 30 Septiembre 2025 13:39

Tras el verano y antes de que el duro invierno se adueñe de las Tierras Altas de Soria, los vecinos y amigos de Sarnago se pondrán de nuevo manos a la obra para seguir recuperandeo el pueblo.

El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, se celebrará una nueva hacendera, ese trabajo comunitario heredado de la tradición, que ha permitido que el pueblo vuelva a levantarse piedra a piedra, viga a viga.

El objetivo es continuar con la construcción del Refugio de Sarnago, más que un coliving, un espacio llamado a convertirse en lugar de encuentro, convivencia y acogida para quienes quieran conocer, habitar o simplemente sentir este rincón de Tierras Altas.

No se trata solo de un edificio: el Refugio simboliza la resistencia frente al olvido y la voluntad de futuro de un pueblo que se niega a desaparecer.

Pero el proyecto va más allá.

El Refugio está concebido como un espacio innovador que, desde la autenticidad de la tradición, quiere atraer a teletrabajadores, nómadas digitales y talento creativo, ofreciendo también a empresas y colectivos un entorno único donde organizar encuentros y convivencias diferentes, en plena naturaleza y con el bagaje cultural de un pueblo que ha sabido reinventarse.

Sarnago conoce bien lo que significa el abandono.

En 1979 murió su último vecino, y parecía que con él se cerraba una historia de siglos.

Apenas un año después, sin embargo, nació la Asociación Amigos de Sarnago, con el único objetivo de que el pueblo no se borrara del mapa.

Desde entonces, más de cuatro décadas de trabajo voluntario han devuelto la vida a calles, plazas, tradiciones y espacios comunitarios.

Ahora, con el Refugio, el reto es garantizar que Sarnago siga teniendo voz, futuro y capacidad de acogida.

“Estamos empeñados en que Sarnago no muera, y lo estamos consiguiendo. Con nuestras aportaciones económicas, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, sin otra colaboración, vamos palante”, han subrayado desde la asociación.

La hacendera del 4 de octubre no será solo una jornada de trabajo: será un acto de unión, de memoria y de orgullo compartido.

Como en anteriores ocasiones, la asociación cubrirá el almuerzo, la comida y el seguro de accidentes de todos los participantes.

Porque un pueblo no desaparece mientras haya quienes lo nombren, quienes trabajen en él y quienes crean que la vida todavía tiene sentido en sus calles. Y en Sarnago, cada piedra levantada y cada viga colocada es una promesa de continuidad.