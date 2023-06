La viruela ovina inmoviliza rebaño trashumante de Soria

Jueves, 08 Junio 2023 16:43

Uno de los dos ganaderos trashumantes de Tierras Altas de Soria, Eduardo del Rincón, se encuentra atrapado con su rebaño de mil ovejas en el valle de Alcudía, en Brazatortas, debido a las restricciones sanitarias que ha impuesto la Junta de Castilla-La Mancha para frenar un brote de viruela ovina.

La Junta de Castilla La Mancha se ha puesto en contacto con todos los ganaderos trashumantes afectados para acortar los plazos de cuarentena (15 días frente a los 40 que les daban), realizar saneamientos y sufragar los costes de pienso y forraje hasta entonces.

Pero una decena de ganaderos trashumantes y sus 15.000 ovejas llevan ya demasiado tiempo atrapados en Ciudad Real, sin poder moverse por la alerta de viruela ovina.

La viruela ovina es una enfermedad muy contagiosa y letal para los animales. Por ese motivo, la Unión Europea prohibió el pasado mes de abril, mover el ganado fuera de las comunidades afectadas, Andalucía y Castilla-La Mancha.

La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha firmó en febrero una resolución que preveçoa únicamente movimientos de animales con destino a mataderos solo de la comunidad autónoma, siempre que hubieran permanecido en la explotación de origen al menos un mes o desde su nacimiento.

“Nosotros no queremos nada más que nos dejen marchar, no queremos nada más. No entienden el problema que tenemos ni lo quieren entender”, ha lamentado el ganadero soriano.

“Esto no tiene lógica. Con esta enfermedad se mueren los animales que se mueren, pero no es mala para los humanos”, ha asegurado.

Para el ganadero soriano, el problema que se está registrando en Ciudad Real se ha producido en Salamanca “y lo han arreglado rápido”.

El rebaño se traslada todos los años desde el valle de La Alcudia a Los Campos, en las Tierras Altas de Soria, en camiones, y su llegada forma parte de un programa turístico cultural de esta comarca soriana, en el que se resalta el valor de la trashumancia, su seña de identidad durante siglos.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha denunciado que ciertos compradores de corderos están ofreciendo a los ganaderos precios significativamente por debajo de lonja.

Según han trasladado directamente los titulares de las explotaciones ganaderas a la organización provincial agraria, se sienten ultrajados ante las propuestas de precios que les están llegando que, en algunos casos, llegan a ser rebajas de entre 10 y 15 euros por animal.

Del Rincón, de 66 años, tiene 50 años de ganadero a sus espaldas y tenía pensado jubilarse este próximo mes de julio y traspasar el rebaño a su hijo, pero ahora piensa que tendrá que “malvender” el ganado y “encima arruinado”.

“No se les mete en la mollera a la Administración, de donde sean, que los animales son como las aves. Están acostumbrados a trashumar y se quieren ir”, ha señalado.