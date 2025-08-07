Vuelo de rapaces para aprender y educar en Las Cuevas de Soria

Jueves, 07 Agosto 2025 09:33

Las Cuevas de Soria será esta tarde el escenario de una exhibición de vuelo de aves rapaces, organizado por Espíritu Animal Rural y la asociación local 'La Covacha del Perejón'.

La exhibición comenzará a las 19:30 horas en el paraje de Las Eras.

Se trata de una jornada de educación medioambiental que tiene como objetivo fundalmental concienciar sobre la importancia de estas especies y su conservación.

La jornada combinará el espectáculo natural y el aprendizaje, bajo el título “Vuelo de Rapaces”.

"No somos una gran exhibición. No buscamos deslumbrar con vuelos espectaculares ni aves llamativas. Lo que queremos es que te acerques a las rapaces como lo hacemos nosotros: con respeto, curiosidad y emoción. Que no solo las veas, sino que las sientas, que las huelas, que te fijes en su mirada. Queremos que vivas una experiencia real, cercana y transformadora. Porque cuando conectas con una rapaz, ya no vuelves a mirar el cielo de la misma forma", señalan Mery y Fran, una joven pareja de emprendedores que han apostado por el mundo rural, haciendo de su pasión por la naturaleza y las aves rapaces su forma de vida.​

Los dos emprendedores consideran que lo que no se conoce no se puede valorar ni proteger.

Por eso, su misión es educar, sensibilizar y emocionar.

​​En Espíritu Animal Rural invitan a interpretar la naturaleza con todos los sentidos, a aprender disfrutando y a descubrir ese vínculo profundo que puede surgir entre humanos y aves.

"Queremos que, al marcharte, te lleves un nuevo conocimiento, sí… pero sobre todo, una emoción y muchos valores. Porque los libros y los vídeos son herramientas maravillosas, pero hay cosas que solo se comprenden cuando se viven", han resaltado.