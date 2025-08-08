El equipo femenino DUX Logroño prosigue su pretemporada en La Póveda de Soria

Viernes, 08 Agosto 2025 09:10

El equipo femenino del DUX Logroño, recientemente ascendido a Liga F (Primera división Femenina de fútbol), ha visitado esta semana el municipio soriano de La Póveda de Soria como parte de su preparación física y de convivencia durante la pretemporada.

La jornada ha incluido una subida al entorno natural del monte de La Póveda y un almuerzo de grupo en el Palacio de la Sociedad del Conde, donde han sido recibidas por representantes de la Sociedad Gestora del Monte.

Este año han retornado a la máxima categoría una hazaña que logra por segunda vez en su historia. La primera fue en 2018 de la mano del mismo entrenador: Héctor Blanco.

“Llevábamos trabajando unos días y creíamos conveniente hacer algo distinto y surgió la idea de subir a La Póveda, un sitio muy bonito por todo el paisaje que hay", ha explicado el entrenador Héctor Blanco, quien ha añadido que su mujer es originaria de Villoslada, por lo que conoce bien la zona.

"Llevamos tres semanas de mucho trabajo, mucha carga, y éste ha sido un día para estar todos más juntos, convivir, comer bien y hacer grupo", ha destacado.

La iniciativa forma parte del enfoque humano y de cohesión del club riojano en esta nueva etapa que afrontan tras su exitoso ascenso.

Además, con esta actividad refuerzan su vinculación con el medio rural y el entorno natural del norte de Soria, una comarca limítrofe con La Rioja.

La visita ha sido organizada con la colaboración de la Asociación Junta Gestora del Monte de la Sociedad del Conde, cuyos miembros han acompañado al equipo durante su estancia.

La colaboración entre ambas entidades ha sido promovida por el director general del club, ‘hijo del pueblo’ y perteneciente a la asociación, Fernando Martínez Gómez, quien ha contado también con el apoyo de Manuel Gómez Ceña y Diego Caro Gómez, socios también de la entidad y que han acompañado a la expedición durante toda la jornada y recorrido.