Concierto de Porretas en las fiestas de verano de Quintana Redonda

Sábado, 09 Agosto 2025 09:31

El grupo de rock madrileño Porretas actuará el próximo 14 de agosto en Quintana Redonda, dentro de sus fiestas en honor a la Virgen y San Roque.

Quintana Redonda celebrará sus fiestas de verano del 12 al 18 de agosto y entre sus citas musicales se encuentra la del concierto que ofrecerá en la noche del 14 de agosto el grupo de rock madrileño.

Surgido en el madrileño barrio de Hortaleza, la banda de rock está formada por Pajarillo-bajo y voz; Bode-guitarra y voz, Manolo Benitez. guitarra y coros, Luis, bateria

Desde su primer álbum, editado en 1991 bajo el título “Que se vayan a hacer puñetas”, Porretas ha sumado una trayectoria que le ha convertido en una de las bandas de rock más conocidas a nivel nacional.

Su último álbum, el decimosexto de su discografía, “Clásicos II”, fue publicado en el año 2017.

El concierto en Quintana Redonda comenzará a las 23:30 horas de la noche del 14 de agosto. La entrada es gratuita.