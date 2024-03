Muchas novedades en cartelera de Cines Lara

Martes, 05 Marzo 2024 08:40

Cines Lara llena de novedades su cartelera esta semana. Entre los entrenos, llega a las pantallas "Por tus muertos" y "Kun Fu Panda 4".

POR TUS MUERTOS

Los Metralla fueron un grupo de rock de finales de los 80 que consiguieron un gran éxito con su primer y único LP titulado Por tus muertos pero, justo antes de alcanzar la gloria, se disolvieron. Treinta años después, Miguel, uno de los componentes de la banda, todavía sigue soñando con ser una estrella del rock and roll. Ordúñez, un famoso comunicador radiofónico del rock, le ofrece dar un concierto en el Palacio de Madrid, pero con la condición de que reúna a los componentes originales de la banda.

Primer largometraje de Sayago Ayuso. Esta comedia musical está protagonizada por José Mota, en el papel de Miguel; Jorge Sanz, en el papel de Valen; Marta Belenguer, en el papel de Janis, y Carles Francino en el papel de El Repollo.

Tráiler "Por tus muertos", coproducción de La Charito Films (youtube.com)

KUNG FU PANDA 4

El próximo viernes se estrena exclusivamente en cines Kung Fu Panda 4, la nueva entrega de la aclamada saga cómica de acción de DreamWorks Animation.

Esta cuarta entrega trae de regreso a Po, el Guerrero del Dragón, que tiene la posibilidad de convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz. La propuesta, sin embargo, le plantea un par de problemas obvios: Po desconoce qué es el liderazgo espiritual y, para asumir este nuevo rol, necesitaría entrenar lo más rápido posible a un nuevo Guerrero del Dragón.

Por si fuera poco, aparece una malvada y poderosa hechicera llamada la Camaleona, que puede transformarse en cualquier criatura, grande o pequeña. Para poder enfrentarse a ella, Po necesitará la ayuda de la astuta e ingeniosa ladrona Zhen, un ejemplar de zorro corsac cuyas habilidades demostrarán ser de gran valía.

KUNG FU PANDA 4 - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD (youtube.com)

Y como no podía ser de otro modo en la semana que se van a entregar los premios más importantes de industria cinematográfica mundial, vamos a tener un ESPECIAL OSCARS.

La 96.ª edición de los Premios Óscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense, honrará a las mejores películas estrenadas en 2023. Tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, el 10 de marzo de 2024.

Y por nuestra parte, tenemos el gusto de presentaros las películas que competirán en las categorías más importantes y con más posibilidades de llevarse los grandes premios.

LA ZONA DE INTERÉS

La película que muy probablemente puede robarle el Oscar a ‘La sociedad de la nieve’. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, ha conseguido hasta 5 nominaciones, entre ellas la de mejor película y mejor película internacional: nunca has visto (ni oído) nada igual en el cine

Cuando pensamos en el Holocausto, en los terrores que albergaron campos de concentración como Auschwitz, nos vienen a la cabeza las imágenes de todos aquellos que sufrieron las calumnias dentro de, entre otras cosas, las cámaras de gas. Sin embargo, ellos no fueron los protagonistas. Día tras día, los soldados que militaban en estas localizaciones miraban impasibles como cientos de personas morían. Algunos, incluso, disfrutaban con este hecho. Jonathan Glazer (Under the Skin, Sexy Beast) comanda un proyecto que trata sobre uno de los sucesos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista diferente: el de los captores. El director inglés ha creado una obra maestra del fuera de campo donde no se ve absolutamente nada de Auschwitz, pero se oye... Y eso basta para imaginar el horror.

La zona de interés - Trailer español (youtube.com)

Estrenamos en los Lara:

ANATOMÍA DE UNA CAIDA

Sandra, Samuel y su hijo de 11 años, Daniel, viven un poco alejados de todo, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Un día encuentran a Samuel muerto al pie de su casa. Se abre una investigación por muerte sospechosa y no tardan en inculpar a Sandra, a pesar de la ambigüedad del caso: ¿suicidio u homicidio? Un año después, Daniel está presente en el juicio de su madre, auténtica disección de la pareja.

Dirigida por Justine Triet y encabezando el reparto una Sandra Hüller que hace una interpretación sublime.

Una de las películas más importantes del año y que ha ganado innumerables premios, está nómina como Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz protagonista para Hüller, Mejor guion original para la propia Triet y Mejor montaje para Laurent Sénéchal.

Tráiler | Anatomía De Una Caída | Español 2023 (youtube.com)

SALA DE PROFESORES

Carla Nowak (Leonie Benesch), una idealista profesora, comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de los alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta. Carla intenta mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos, pero se enfrenta a las implacables estructuras del sistema escolar.

Nominada al Oscar a mejor película internacional.

SALA DE PROFESORES - Trailer (youtube.com)

POBRES CRIATURAS

La nueva película de Yórgos Lánthimos basada en el libro homónimo de Alasdair Gray. El filme narra la increíble y fantástica historia de Bella Baxter (Emma Stone), una joven que ha revivido el Doctor Godwin Baxter (Willem Dafoe), un científico brillante aunque poco ortodoxo. Bajo la protección de Baxter, su mentor, Bella solo desea aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapará con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un sofisticado abogado con un punto perverso. Juntos vivirán una aventura vertiginosa a través de los continentes, en la que Bella, libre de los prejuicios de su época, será firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

Esta es la película por la Emma Stone gane muy probablemente el Oscar a la mejor interpretación femenina del año.

Pobres Criaturas | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD (youtube.com)

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

Dirigida y escrita por J. A. Bayona, se presenta como un emotivo drama basado en hechos reales, inspirado en el libro homónimo de Pablo Vierci. La trama se centra en el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. La película ha sido elegida entre las nominadas a Premio Óscar 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional.

En el elenco, compuesto por actores uruguayos y argentinos, destacan las interpretaciones de Enzo Vogrincic como Numa Turcatti, Agustín Pardella como Nando Parrado, y otros notables actores que dan vida a los valientes pasajeros que se enfrentaron a la tragedia y lucharon por sobrevivir.

Otro de los actores, Matias Recalt consiguió en la pasada edición de los premios Goya el galardón al mejor actor revelación por su papel de Roberto Canessa.

La sociedad de la nieve: Tráiler Oficial (youtube.com)