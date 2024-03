El lobo mata cinco ovejas en Cidones y deja heridas otras quince

Lunes, 04 Marzo 2024 13:27

El ganadero Juan José Jiménez, con explotación ganadera en Cidones, ha sufrido un nuevo ataque de lobos que le han matado cinco ovejas de su rebaño y le han dejado heridas otras quince cabezas.

El nuevo ataque se ha registrado en la noche del pasado 1 de marzo. No es el primero que sufre, según ha recordado a El MIRÓN DE SORIA.

“Llevaba una temporada que no, porque las baje de la sierra Llana, de Ocenilla, donde me mató cinco, luego me mató el año pasado otras once y una vaca y este año otro ataque con cinco ovejas muertas y quince heridas”, ha recordado.

El ganadero ha denunciado en la Junta de Castilla y León el nuevo ataque.

A su juicio, hay que tomar medidas por parte de la Administración, y si ésta no lo hace, tendrán que hacerlo directamente los propios ganaderos, porque no se puede seguir soportando una situación que resulta insostenible.

“A mí la Administración me ha dicho que ponga quince perros más. ¿Y cómo los pongo transitando en una pista verde, donde hay gente con las bicis, y niños y mujeres? Es una medida incompatible”, ha lamentado.

El ganadero tiene un seguro para los perros pero se pregunta que pasaría si un mastín ataca a alguna persona.

El lobo está ya viviendo en el mismo término municipal de Cidones, a 15 kilómetros de Soria capital, y la mitad de kilómetros a la zona de recreo de Valonsadero.

“En Berrún decían que no había lobos y me han asegurado en la Junta que hay tres, hasta una loba criando”, ha apuntado.

El ganadero lleva 670 ovejas censadas, que mantiene en la dehesa de Cidones.

“Si las tengo en la majada de Berrún, y los lobos se meten por debajo de la puerta, olvídate”, ha advertido.

Ahora el ganadero ha tirado petardos y, según ha señalado, los lobos se han movido en dirección a Oteruelos. “Otra cosa no se puede”, ha lamentado.

Juan ha reconocido que vivir con esta intranquilidad es una angustia permanente y ha llegado, junto con su mujer, a plantearse vender la ganadería, “porque valgo yo más que la hacienda”.

“No puedo estar con este estress. Voy al monte pensando a ver que ha sucedido. Y empiezas a decir qué no las veo y cómo el lobo se pique, es una cosa mala. Hoy te mata seis y mañana otras cinco. No sé lo que haré. Si sigue esto así, vengo el ganado y punto pelota”, ha advertido.

El cambio de la ley, con la prohibición de matar lobos, ha generado el problema.

En Cidones, según el ganadero, nunca ha existido este problema. “Había algún perro de cacería, pero el lobo, no. Con 47 años no lo conozco. Y llevó toda la vida con las ovejas”, ha señalado.

El ganadero ha resaltado que el ganado cuesta mucho dinero y tiempo, con muchas horas de dedicación, “exclavitud”, para que un momento el lobo acabe con la hacienda.

Además ha señalado que no sabe que decisión tomará en los próximos días, “pero desilusionado estoy, porque me han matado una treintena de animales desde el año pasado y esto va a más”.

Jiménez ha señalado que el problema va a más porque la Administración se lo ha dejado ir de las manos.