La Banda Municipal de Música de Golmayo ofrece el domingo dos conciertos

Viernes, 05 Septiembre 2025 08:58

La Banda Municipal de Música de Golmayo ofrece este fin de semana dos conciertos en Fuentetoba y Villabuena.

Será el próximo domingo, 7 de septiembre, cuando la Banda Municipal de Música de Golmayo, puesta en marcha en 2019, ofrezca sus dos conciertos.

El primero será a las 12:00 horas en las escuelas de Fuentetoba, que este fin de semana celebra sus fiestas dedicadas a la Virgen de la Valvanera.

Y acto seguido, a las 13.30 horas, ofrecerán otro concierto en Villabuena, en la plaza del consultorio médico.

La Banda Municipal de Música ha sido posible gracias a la iniciativa de su director Álex Delgado Marina, profesor de flauta travesera en la Escuela de Música de Camaretas.

En 2017 nació en la citada escuela la asignatura de Banda y fue dos años después cuando se puso en marcha la Banda Municipal como un servicio más del Ayuntamiento de Golmayo.

La Banda Municipal de Música ha duplicado con rapidez sus músicos y actualmente son medio centenar, con perfiles bien variados, desde niños hasta mayores de 70 años.

La Banda Municipal de Música de Golmayo acude desde hace unos veranos a las pedanías y barrios de Golmayo.