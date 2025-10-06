Carbonera de Frentes vive sus fiestas de octubre con gran ambiente y participación vecinal

Carbonera de Frentes ha cerrado con éxito sus fiestas de octubre, tres jornadas repletas de actividades, música y convivencia vecinal que dejaron un excelente sabor de boca entre los asistentes.

Del 4 al 6 de octubre, el pequeño municipio soriano volvió a llenarse de vida con un programa variado que combinó tradición, humor y diversión para todas las edades.

El ambiente festivo se dejó notar desde el pregón inaugural, seguido de una gran cena popular en el Centro Cívico y la primera verbena, que reunió a buena parte de los vecinos y visitantes en torno a la música y el baile.

Durante el fin de semana, las calles de Carbonera se animaron con las dianas floreadas de los Gaiteros del Olmo Viejo, los encierros infantiles, los campeonatos de guiñote, tanguila y bolos, y el concurrido baile vermut.

La comida a la parrilla del sábado, con la colaboración de la peña local, volvió a ser uno de los momentos más esperados, reuniendo a decenas de participantes en un ambiente de camaradería.

La fiesta continuó con la discomóvil, que animó la noche del sábado hasta bien entrada la madrugada, mientras que el domingo se reservó para las actividades infantiles, la chocolatada popular y el espectáculo del Club de la Chistera, que puso el broche final a un fin de semana de celebración.

La participación vecinal fue la gran protagonista de esta edición, con una implicación destacada tanto en la organización como en el desarrollo de las actividades.

Desde el Ayuntamiento de Golmayo, la pedanía de Carbonera de Frentes y la Asociación Cultural Las Tres de Carbonera se ha destacado el comportamiento ejemplar de los asistentes y el "espíritu festivo y colaborador que mantiene viva la tradición".

Con estas fiestas, Carbonera de Frentes reafirma su identidad como una de las localidades más activas del municipio de Golmayo, capaz de reunir a varias generaciones en torno a la alegría, la música y las tradiciones de siempre.