"Vieja Loca", una película de terror protagonizada por Carmen Maura

Martes, 07 Octubre 2025 08:14

Cuatro estrenos llegan esta semana a la cartelera de Cines Lara, entre ellas la ópera prima del guionista argentino Martín Mauregui, protagonizada por la actriz Carmen Maura.

TRON. ARES

"TRON: Ares" cuenta la historia de un sofisticado programa, Ares, que es enviado a nuestra realidad desde el mundo digital con una peligrosa misión, estableciendo así el primer encuentro entre la humanidad y los seres de la IA. La película está dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro y Cameron Monaghan, Gillian Anderson y Jeff Bridges.

Tercera entrega de la saga "TRON" de Disney (1982) y su secuela de 2010, TRON: El legado.

Tron: Ares | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD

BALA PERDIDA

Hank Thompson (Austin Butler) era un fenómeno del béisbol en el instituto que ya no puede seguir jugando, pero todo lo demás le va bien. Tiene una chica estupenda (Zoë Kravitz), es camarero en un antro en Nueva York y su equipo favorito está sorprendentemente luchando por el campeonato.

Cuando su vecino punki Russ (Matt Smith) le pide que cuide de su gato durante unos días, Hanks se encuentra atrapado en medio de un variopinto grupo de gángsters amenazantes. Todos quieren algo de él; el problema es que él no sabe por qué. Mientras Hank intenta eludir sus cada vez más estrechas garras, tendrá que emplear toda su habilidad para mantenerse con vida el tiempo suficiente para averiguarlo…

La nueva película de Darren Aronofsky (Requiem por un sueño, El luchador, Cisne negro, La ballena…).

BALA PERDIDA. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 10 de octubre.

DOWNTON ABBEY. EL GRAN FINAL

Secuela de 'Downton Abbey: Una nueva era'. Sigue a la familia Crawley y a su personal a medida que se adentran en la década de 1930. Mientras deciden cómo conducir Downton Abbey hacia el futuro, todos deben aceptar el cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

Después de seis exitosas temporadas (emitidas entre 2011 y 2015) y dos películas (estrenadas en 2019 y 2022) que expandieron el universo aristocrático de Downton Abbey, llega el momento de decir adiós. Downton Abbey: El Gran Final marca el cierre definitivo de una de las franquicias más queridas del drama histórico británico. Bajo la dirección de Simon Curtis, esta cinta se perfila como un homenaje elegante a una época, a sus personajes y al arte de narrar con nostalgia.

Con un elenco impresionate de actores y actrices formado por Allen Leech, Hugh Bonneville, Penelope Wilton, Dominic West, Joanne Froggatt, Sophie McShera, Michelle Dockery, Jim Carter, Robert James-Collier, Elizabeth McGovern, Phyllis Logan, Lesley Nicol, Laura Carmichael, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Simon Russell Beale, Joely Richardson, Alessandro Nivola, Paul Giamatti, Raquel Cassidy, Michael Fox, Arty Froushan, Paul Copley y Douglas Reith.

DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL – Tráiler oficial (Universal Pictures) HD

VIEJA LOCA

Llega a nuestras pantallas esta película de terror, ópera prima del guionista argentino Martín Mauregui, protagonizada por Carmen Maura junto con el actor argentino Daniel Hendler y producida por J.A. Bayona.

En una noche de tormenta, Laura conduce por la autopista mientras mantiene una extraña conversación telefónica con su madre, Alicia. Inquieta por la reacción que ha tenido y sin poder localizar a la cuidadora, Laura pide ayuda a su exnovio Pedro, para que cuide de Alicia esa noche. Cuando Pedro llega a la casa se enfrenta a una noche aterradora en la que Alicia le propone practicar un sádico juego.

VIEJA LOCA - TRÁILER OFICIAL (HD)