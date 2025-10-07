Solarig estrena nueva sede en las Cúpulas de la Energía

Martes, 07 Octubre 2025 15:22

Solarig, compañía global especializada en soluciones energéticas sostenibles, ha presentado este martes su nueva sede corporativa en Soria, enclavada en el innovador complejo conocido como las Cúpulas de la Energía, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) ubicado en Garray.

Este cambio de espacio, desde Camaretas al PEMA, representa un nuevo hito para la compañía, vinculado al sólido crecimiento que está experimentando en los últimos años, su compromiso con la sostenibilidad, el impulso del empleo de calidad, y la consolidación de un ecosistema de innovación y referencia del sector energético en España.

El Sector I de este conjunto arquitectónico de primer nivel, diseñado por los arquitectos Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Carlos Martínez de Albornoz alberga ahora a los más de 100 profesionales que forman la plantilla de Solarig en Soria.

La compañía cuenta actualmente con más de 1.500 profesionales repartidos en 12 países, y ha sido reconocida recientemente como ‘Great Place to Work’ en España.

“Iniciamos una nueva etapa en el mismo lugar donde comenzamos nuestras operaciones hace ahora 20 años. Esta nueva sede simboliza nuestro compromiso con la inversión y el empleo en Soria, que seguirá siendo fundamental para consolidar a Solarig como una empresa más industrial, competitiva, comprometida con la transición ecológica, el empleo de calidad y el desarrollo económico de los territorios. Las Cúpulas de la Energía representan mucho más que un cambio de ubicación: es un hub de innovación para prestar servicio a más de 12 países, y diseñado para potenciar el talento. Este espacio nos permitirá afrontar los retos del futuro en el sector energético con determinación, ilusión y confianza”, ha señalado Miguel Ángel Calleja, presidente y consejero delegado de Solarig.

Un espacio innovador, colaborativo y a la vanguardia tecnológica

El nuevo edificio que habitará Solarig, ubicado en el Sector 1 del complejo, cuenta con más de 2.000 m² distribuidos en siete plantas, diseñadas bajo una geometría esférica que maximiza la eficiencia y funcionalidad del espacio.

Entre sus instalaciones destacan 8 salas de reuniones completamente equipadas, una biblioteca, una cocina de uso común y espacios colaborativos en cada planta.

Además, la sede dispone de acceso a servicios compartidos dentro del parque, como restaurante, gimnasio y amplias zonas de aparcamiento.

Para facilitar la adaptación de los profesionales, Solarig ha desplegado medidas logísticas específicas, como un servicio de lanzadera –autobus desde Soria capital-, mapas de acceso, señalética personalizada y materiales informativos que ayuden a conocer todos los servicios disponibles en el recinto.

El nuevo edificio también alberga el Centro de Control Global de Solarig, un espacio tecnológico desde el que se supervisan en tiempo real alrededor de 200 instalaciones de energía renovable en operación por Solarig, repartidas en 12 países, que está operativo durante las veinticuatro horas de todos los días de la semana, y equipado con un videowall de última generación.

Este centro permite coordinar de forma eficiente la operación de los más de 13 GW en activos solares, eólicos y de almacenamiento en baterías (BESS) gestionados por la compañía, garantizando la máxima seguridad, fiabilidad y rendimiento en la transición hacia un sistema energético descarbonizado.

Solarig también ha puesto en marcha en Soria un nuevo Centro de Servicios Compartidos denominado ‘Helena’, que optimizará las funciones administrativas y financieras y que da soporte al grupo con procesos de estandarización y digitalización.

Un diseño de primer nivel, inteligente y sostenible

Las Cúpulas de la Energía es un proyecto arquitectónico de primer nivel concebido como un espacio polifuncional, modular y ecoeficiente.

Con una superficie construida de 11.366 m² en una parcela de más de 21.000 m², el complejo forma parte de un entorno sostenible impulsado por la Junta de Castilla y León y gestionado por Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL).

En coherencia con este diseño ecoeficiente y con el compromiso de Solarig con la sostenibilidad, la nueva sede cuenta con un sistema de calefacción alimentado por biomasa que asegura unas condiciones laborales óptimas durante los meses de invierno, a la vez que reduce de forma significativa la huella climática del complejo. A

simismo, las instalaciones incorporan un sistema de alumbrado inteligente que regula la intensidad de las luminarias LED en función de la luz natural que penetra a través de los amplios ventanales del edificio, optimizando el consumo energético y reforzando el confort de los espacios de trabajo.

A través de su nueva sede, Solarig ha subrayado que reafirma su arraigo en Soria y su vocación de seguir construyendo futuro desde las raíces, impulsando la transición energética global desde uno de los enclaves más innovadores en España.

Solarig desarrolla, financia, construye y opera infraestructuras clave para la transición energética.

Su cartera supera los 20 GW de proyectos en 12 países, abarcando soluciones de energías renovables como solar, eólica y almacenamiento energético (BESS), así como moléculas verdes como el biometano.

Con sede en Madrid y una fuerte presencia en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Japón y Australia, la compañía lidera la descarbonización global en cada región en la que opera.

Además, Solarig está comprometida con la innovación y la promoción de gases y combustibles sostenibles para el transporte, trabajando con un equipo de más de 1.500 profesionales dedicados a la sostenibilidad y al progreso ecológico.

Solarig, el cuarto mayor operador mundial de activos solares según Wood Mackenzie, busca replicar el éxito alcanzado en energía fotovoltaica mediante la diversificación de sus operaciones en energía eólica y sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), aprovechando su sólida presencia internacional en cuatro continentes y sus 20 años de trayectoria como referente en el mercado de las energías renovables.

Paralelamente, Solarig impulsa la promoción de los gases renovables a través de Biorig, su división de producción de biometano y CO₂ biogénico, que está desarrollando una cartera de más de 26 proyectos en España para generar 2,5 TWh anuales de energía renovable