Vinuesa organiza la XXIV edición de su feria ganadera

Viernes, 29 Agosto 2025 16:10

Vinuesa volverá a vivir el próximo 6 de septiembre su tradicional feria ganadera que se ha convertido en un punto de encuentro para los ganaderos de la localidad y el público que se desplaza hasta la localidad pinariega para ver los ejemplares de animales.

La tradición ganadera en Vinuesa se manifiesta anualmente en esta feria ganadera, que lleva este año a su vigésima cuarta edición.

El programa comenzará a las diez de la mañana con la entrada del ganado en el paraje El Regajo.

Una hora y media después comenzarán las actividades, desde el taller de ordeño y el concurso de volteo y tirasoga hasta la demostración de corte de troncos y carretones.

La comida popular está prevista en el recinto a las tres de la tarde.

Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, se celebrará el concurso demostración de arrastre de piedra, con caballos, mulos y vacas, y a las 19:00 horas, las actividades infantiles.

Por la noche, el programa se cerrará en la plaza Mayor de Vinuesa, con el sorteo de la rifa, valorada en 2.000 euros, la actuación del grupo Mariachis y. ya de madrugada, el disco móvil.