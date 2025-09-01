La Cuerda del Pozo desciende hasta el 70 por ciento de su capacidad

Lunes, 01 Septiembre 2025 10:11

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 174,636 hectómetros cúbicos de agua, el 70,20 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 179,617 hectómetros cúbicos, el 72,20 por ciento, según el balance hídrico facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 144,975 hectómetros cúbicos de agua, el 58,28 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -4,981 hectómetros cúbicos.

Durante esta semana no se han registrado precipitaciones en la zona del embalse.