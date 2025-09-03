Regulado el acceso a Laguna Negra durante el mes de septiembre

Miércoles, 03 Septiembre 2025 14:49

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión ha establecido las condiciones de funcionamiento del sistema de regulación y control de acceso de vehículos e información en la Laguna Negfgra, que incluye el funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento superior para el mes de septiembre.

Para la presente semana, del 1 al 7 septiembre, el sistema de regulación estará operativo de 09.00 a 18.30 horas. El servicio de autobús únicamente se prestará el sábado día 6, de 09.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas.

El resto de los fines de semana de septiembre el sistema de regulación estará operativo de 09.00 a 18.00 horas. El servicio de autobús se prestará los sábados, de 09.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 horas.

De lunes a viernes, la barrera del Paso de la Serrá permanecerá abierta, por lo que se podrá acceder al aparcamiento superior.

El acceso se realizará por la pista de evacuación y el descenso por la pista tradicional.

Este sistema tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - Museo del Bosque

El horario de apertura de la Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión durante el mes de septiembre es: del 1 al 4 de septiembre y todos los viernes, de 10.00 a 18.00 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas; los jueves días 11, 18 y 25, de 10.00 a 17.00 horas.

En el Museo del Bosque el visitante podrá obtener amplia información de los valores naturales y culturales de este espacio natural.