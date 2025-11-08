Öscar García regresa a sus orígenes y abre nueva etapa con Baluarte Quintanajero

Sábado, 08 Noviembre 2025 08:53

El chef Óscar García ha decidido dar un nuevo giro a su exitosa carrera en los fogones. Cierra Baluarte, que ha situado a Soria en el mapa gastronómico nacional con su estrella Michelín, y abrirá en 2026 nueva etapa en El Quintanarejo, en Vinuesa, lugar que le vio crecer.

Tras 18 años al frente del restaurante Baluarte, García regresa a sus raíces, un lugar “paradisiaco” donde se siente feliz. El que fue “El Balcón del Brezal” del recordado Jaime Martínez se convertirá en “Baluarte Quintanarejo”, con remodelación del establecimiento y nueva carta en la mesa.

Óscar García ha decidido dar un “cambio de época” a su trayectoria, “un nuevo giro” en el que busca también hacer nuevas cosas.

La decisión la ha meditado durante tiempo. El enclave de su nuevo destino en los fogones es privilegiado, en El Quintanarejo, barrio de Vinuesa donde el recordado Jaime Martínez convirtió “El Brezal” en un establecimiento para recomendar.

Ya ha renunciado a la estrella Michelín con Baluarte, después de poner a Soria en el mapa gastronómico y hacer frente a una responsabilidad todos los días.

“Hasta el momento cada año hemos ido mejorando y hemos ido creciendo. Creo que estábamos más cerca de la segunda que de la primera”, ha recalcado.

Conseguirlo exige mucho sacrificio, muchas horas, aunque tiene la satisfacción de haber “estado arriba” culinariamente, aunque nunca fuera el objetivo conseguir una estrella Michelín, sino que llegó por hacer las cosas bien.

García apostó por abrir restaurante en Soria capital hace más de 18 años. Y lo hizo apostando fuerte, adquiriendo el local. Pero 18 años después y con Baluarte con reconocimiento generalizado, ha estimado que hay que buscar nuevas motivaciones vitales. Y las ha encontrado donde se crió. “El proyecto y la etapa estaba concluida”, ha apuntado.

“El Quintanarejo es el sitio en el que quiero estar y donde además puedo estar”, ha resaltado, en un paraje que rebosa naturaleza, que Oscar conoce bien, ya que su padre fue forestal y vivió en el refugio, como su abuela.

Tiene intención de abrir al público con el inicio del año 2026 y ofrecerá en la mesa una cocina más familiar, pero sofisticada y “bien hecha”.

“El sitio es el 90 por ciento del restaurante. La gente se desplaza al final. No podemos poner condicionantes. El restaurante está en un lugar paradisiaco”, ha subrayado.

Oscar contará con un establecimiento grande. Está ultimando las obras. Consultó a sus tres hijos el cambio y lo entendieron y animaron. Y se firmó el contrato de alquiler. Y ahora quiere empezar a dar servicio a primeros del año 2026, o más tardar, en febrero.

“Voy a tener más tiempo para conversar con mis clientes. Es otra situación. Los tiempos gastronómicos han cambiado. La gastronomía y los horarios han cambiado. Se nos ha complicado más. Estamos muy controlados. Y no te dejan trabajar más de lo que quieres y hay que adaptarse. Pero no ha sido el motivo fundamental para dar el paso”, ha añadido.

García ha reconocido que la situación de cerrar Baluarte en Soria es difícil, después de llevar durante años el nombre de Soria por todo el mundo gastronómico. “Me duele dejar a Soria huérfana de la estrella”, ha apuntado.

García lleva treinta años en los fogones y ha cumplido este año 52 años. “Si fuera como un coche, ya me he pasado de horas”, dice con humor.

Oscar es autoexigente y está ilusionado con el nuevo reto que se le abre. Y aunque algunos no entiendan el cambio, después de conseguir situar a Baluarte y Soria en el mapa gastronómico nacional, el chef responde a su llamada interior.

“Tendremos carta y podrán elegir lo que quieran comer; habrá mucho guiso, platos de cuchara… pero la marca no se va a perder. Baluarte ha sido el precio más barato de España con estrella Michelin. Toda la clientela que tenemos, que viene de todas las partes de España, se ha ido satisfecha. Hemos sido el mejor restaurante de Castilla y León tres años elegidos por los clientes. Si hay 5.000 criticas, hay una que dice que eres caro. Siempre he sido razonable, muy justo, he medido mucho. En lo que hemos ofertado siempre hemos sido muy honestos”, ha concluido.