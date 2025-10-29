La visontina Maite Ramos, nominada entre mejores ejecutivas de España

Miércoles, 29 Octubre 2025 13:21

La visontina Maite Ramos Elias es una de las mujeres españolas nominada en la categoria Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO en la edición 2025 del principal ranking nacional que reconoce a las mujeres más destacadas por su liderazgo e impacto en distintos sectores.

Con más de 25 años de trayectoria en el ámbito tecnológico, Ramos ha desarrollado su carrera en empresas internacionales de referencia, ocupando puestos de dirección en áreas de innovación y estrategias de infraestructuras de datos.

Ramos Elías es ejecutiva del sector tecnológico con más de dos décadas de experiencia en liderazgo y gestión empresarial.

Ha desempeñado cargos de dirección en compañías internacionales y colabora activamente en iniciativas de impulso al talento femenino y la digitalización.

En la edición 2025 del principal reconocimiento nacional al liderazgo femenino, ha sido nominada en la categoría Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO.

Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y cuenta con un Executive MBA por IESE, además de formación en la University of Michigan y en la China Europe International Business School (CEIBS).

El reconocimiento forma parte del listado anual que reúne a cien profesionales de distintos ámbitos —empresa, ciencia, cultura, política y acción social— seleccionadas mediante un proceso de candidatura, votación pública y evaluación por un jurado especializado. Este ranking se ha consolidado como el principal referente de visibilidad del talento femenino en España.

“Estoy muy agradecida por esta nominación y me llena de orgullo como soriana, especialmente por pertenecer al sector del dato y de la inteligencia artificial. Soria, una provincia de la España olvidada, ha conseguido abrirse paso en este ámbito puntero gracias a proyectos como el data center del Ministerio de Defensa, el Numant-IA o el data center de la Gerencia Informática de la Seguridad Social. Espero que, con este carácter numantino, sigamos posicionando a Soria como referente y atrayendo muchos proyectos más", ha explicado Ramos.

La votación pública permanecerá abierta hasta el 28 de diciembre y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://www.elespanol.com/mujer/lastop100/votaciones/maite-ramos-elias/1533.html