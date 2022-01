El PSOE pide desarrollo industrial "justo"

Viernes, 07 Enero 2022 14:01

Los alcaldes socialistas han pedido hoy a la Junta “una apuesta por el desarrollo industrial justo en todos los polígonos de la provincia”.

El PSOE, con su secretario general a la cabeza, Luis Rey, y el primer candidato a las Cortes, Ángel Hernández, ha mantenido esta mañana una reunión con alcaldes socialistas y representantes municipales en la localidad de Navaleno para avanzar en las políticas autonómicas de desarrollo de suelo industrial.

La jornada ha incluido una primera visita de los representantes municipales al polígono junto con el alcalde Raúl de Pablo recordando que también es un área industrial de titularidad de la Junta, al igual que el PEMA, y una posterior mesa de trabajo en la que se ha insistido en la necesidad “de políticas justas en toda la provincia y en políticas diferenciadoras con Soria para paliar los desequilibrios territoriales que existen después de 35 años de régimen del Partido Popular”.

El candidato socialista a las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha sido contundente con las cifras en la mano y ha recalcado que hasta ahora “la política industrial de la Junta en la provincia ha resultado ineficiente, ha generado discriminaciones y herramientas como el Plan Soria se han evidenciado como un auténtico fracaso al no conseguir el objetivo de cohesionar y vertebrar la provincia generando oportunidades”. En este sentido, ha explicado que “Soria dispone de 11.000 millones de metros cuadrados de suelo industrial, el 8% del total de la Comunidad Autónoma. Hay muchos metros en proyecto, con 4 millones en desarrollo tanto públicos como privados.

Es clave tener un desarrollo justo en todas las comarcas. No puede ser que el 5 por ciento del total, los 600.000 del PEMA, reciban 20 millones de la Junta en exclusividad. No podemos apostar todo a una sola carta, tenemos que buscar medidas para vertebrar la provincia. Hoy mismo, estamos en un polígono con 26.000 metros cuadrados de suelo disponible propiedad de la Junta. ¿Por qué no se subvenciona este suelo? ¿O el del Burgo de Osma, también propiedad de la Junta?”.

“La Junta está apostando todo a un solo polígono, a un solo proyecto y todos nos acordamos de los errores del pasado y cómo acabaron”, ha añadido el socialista, quien también considera un fracaso la financiación a través del ICE y del Plan Soria.

“Creo que es el momento del cambio. Hay otra forma de hacer las cosas después de 35 años de régimen del PP en esta tierra. Las políticas de promoción industrial han fracasado y recientemente hemos vuelto a comprobar que se juegan todo a una sola carta. Nosotros queremos medidas justas y que se apueste por Soria de forma diferenciada con un plan real que genere oportunidades”, ha explicado Hernández.

En este mismo sentido se ha manifestado el alcalde de Navaleno, Raúl de Pablo, quien ha indicado que “todos tenemos derecho a los mismos servicios, esté donde esté el polígono en Navelno, Covaleda, San Esteban o Ágreda y es de justicia sentirnos todos reconocidos y respaldados”.

Preguntados por la posibilidad de hacer extensivas las políticas de abaratamiento del precio del suelo en polígonos como Navaleno tras aprobarse más de 7 millones para el PEMA de Garray, Hernández ha recordado que “los 26.000 metros cuadrados de Navaleno son de la Junta. Claro que se puede tomar la misma medida para el PEMA ya que si no se hace, además de ser discriminatorio, supone una competencia desleal. Queremos que cualquier empresa pueda elegir dónde se instala y no podemos tener medidas tan diferentes entre los diferentes municipios. Nos parece bien invertir en Garray pero sin olvidar a los demás de forma caprichosa”.