Más de 300 guías y scouts de Europa peregrinarán al monasterio de Santa María de Huerta

Miércoles, 17 Septiembre 2025 07:14

La Asociación Española de Guías y Scouts de Europa se prepara para celebrar en la provincia de Soria una nueva edición de la Ruta Nacional, un encuentro que cada año reúne a todos los miembros de 17 años o más de este movimiento de escultismo católico presente en toda Europa.

La ruta de este año se celebrará del 10 al 12 de octubre y tendrá como destino el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria.

En total, se prevé la participación de cientos de jóvenes procedentes de toda España además de otros países como Francia, Bélgica, Portugal, Polonia, Lituania o Rumanía.

Durante el fin de semana, scouts, guias y todos aquellos jóvenes que quieran participar en el encuentro, peregrinarán hacia el monasterio y vivirán por equipos los elementos propios de la ruta scout, como son la oración, el servicio al prójimo, la contemplación de la naturaleza, la fraternidad y por supuesto la aventura de la ruta, que es el elemento principal de las actividades del movimiento para esta rama de edad.

Además, el domingo 12 de octubre se celebrará una nueva edición de la Asamblea Nacional del movimiento, que tiene lugar cada año y permite renovar los puestos de responsabilidad de la asociación.

El encuentro culminará con la celebración de la Santa Misa en el monasterio de Santa María de Huerta y una comida de fraternidad, coincidiendo con el 25º aniversario de la consagración de la asociación a Nuestra Señora de la Visitación.

Todos aquellos interesados en participar de la ruta y conocer de primera mano el escultismo católico pueden enviar un correo electrónico a ruta@scouts-de-europa.org para obtener todos los detalles sobre la inscripción al evento.

Sobre la organización

La Unión Internacional de Guías y Scouts de Europa (o Federación de Escultismo Europeo) es una asociación de escultismo católico con más de 75.000 miembros y presente en 27 países de toda Europa que busca la educación de niños y jóvenes a través del método tradicional scout y la formación cristiana.

Reconocida por la Santa Sede como asociación internacional privada de fieles, la UIGSE-FSE pretende ser también una opción educativa a complementaria a la familia que busca educar a la persona en su totalidad, inspirándose en la antropología cristiana, la Doctrina Social de la Iglesia y en el método scout establecido por Lord Baden-Powell.

La Asociación de Guías y Scouts de Europa tiene presencia en España desde 1978 y actualmente cuenta con grupos en localidades como Madrid, Toledo, Valencia, Cataluña o Alicante, con un total de unos 2.000 miembros.