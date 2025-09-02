Leonor Darcourt presenta "Eros en mis Palabras" en Medinaceli

La Fundación DEARTE y La Maison D'EROS presentan el próximo sábado una exposición que fusiona la poesía de la autora peruana Leonor Darcourt con la obra visual de diversos fotógrafos.

La muestra es un viaje íntimo y revelador donde el verso y la imagen se unen para explorar el alma humana.

La inauguración tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 13:00 horas.

Nacida en Lima, Leonor Darcourt ha encontrado en las palabras su principal vehículo para expresar los sentimientos, escribiendo sobre la vida, el amor y el erotismo desde la adolescencia. Su trabajo es un diálogo constante entre sus palabras y las imágenes del cuerpo femenino.

En palabras de la propia autora, "mis versos no son eróticos, yo erotizo mis versos. Son tan solo la extensión de la sensualidad, la fuerza y el placer que me da todo aquello en lo que pongo atención".

La exposición es una muestra de su visión personal, donde sus poemas se convierten en la lente a través de la cual se interpreta la fotografía.

A través de este encuentro entre versos e imágenes, Leonor Darcourt busca expresar el sentir, lo vivido y lo esperado, intentando entender aquello que llama alma a través del cuerpo.

La exposición se presenta en la Sala Voyeur de La Maison D'EROS, un espacio que invita a una mirada cómplice a la intimidad artística.