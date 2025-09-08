Óscar Ibáñez encabeza cartel de IV edición del Festival Medinaceli FOLK

Lunes, 08 Septiembre 2025 19:53

La cuarta edición del Festival Medinaceli FOLK, un evento que año tras año consolida su papel como una de las citas más destacadas de la música folk en Castilla y León, ha presentado esta tarde en Soria su cartel, encabezado por Óscar Ibáñez.

La presentación ha tenido lugar en el centro cultural Gaya Nuño y ha contado con la participación de Ignacio López, director y fundador del festival, y de Miguel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE.

Durante el acto, se dieron a conocer los cuatro grupos que conforman el cartel de esta edición: Juan José Robles Trío, Dúo Sal150, Óscar Ibáñez & Tribó y Trío Ojos Negros.

López ha destacado la calidad artística de la propuesta de este año y ha resaltado la magia del entorno donde se celebra el festival, el patio tenacentista del Palacio Ducal de Medinaceli, un espacio único que, según ha explicado, nunca deja indiferente ni a los músicos ni al público.

La Fundación DEARTE, organizadora del festival, ha recordado que ya impulsa seis festivales culturales en la provincia, siendo Medinaceli FOLK el más joven de ellos.

Tras haber contado en sus primeras ediciones con formaciones de prestigio internacional como Milladoiro, este año el festival tendrá como artista principal a Óscar Ibáñez, lo que augura una de las ediciones más memorables.

En palabras de Miguel Tugores, presidente de la Fundación, “Medinaceli FOLK es mucho más que un festival de música: es una herramienta de dinamización cultural y social que contribuye a dar vida a nuestro territorio. Apostar por artistas de primer nivel, como Óscar Ibáñez, y hacerlo en un entorno histórico único, demuestra que la cultura puede ser motor de repoblación y de futuro”.

Por su parte, López ha agradecido a los músicos participantes y al público fiel que año tras año respalda el evento: “Cada año buscamos ofrecer una programación que combine calidad artística y experiencias inolvidables. El Patio Renacentista del Palacio es un espacio mágico que transforma cada concierto en algo irrepetible, tanto para los músicos como para el público. Queremos agradecer a todos los grupos participantes y al público fiel que nos acompaña año tras año, haciendo posible que el festival siga creciendo”.

El Festival Medinaceli FOLK se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Medinaceli, con la siguiente programación:

Viernes 12 – Juan José Robles Trío (22:00 h



Sábado 13 – Dúo Sal150 (13:00 h) y Óscar Ibáñez & Tribó (22:00 h)





Domingo 14 – Trío Ojos Negros (13:00 h)

El evento ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de música folk de primer nivel en un marco histórico incomparable.