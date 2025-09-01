Alfonso Ortiz Remacha expone en Medinaceli "Hierofanías: sombras y resplandores"

Lunes, 01 Septiembre 2025 12:37

La Fundación DEARTE inaugurará el próximo 4 de septiembre la exposición Hierofanías: Sombras y Resplandores del escultor aragonés Alfonso Ortiz Remacha.

La inauguración tendrá lugar el jueves 4 de septiembre en la Sala 1 del Palacio Ducal de Medinaceli.

Según el filósofo Mircea Eliade, “La experiencia de lo sagrado esta indisolublemente ligada al esfuerzo del ser humano por construir un mundo que tenga sentido”.

El concepto de lo sagrado emerge desde los orígenes de la humanidad, vinculado a la experiencia de la trascendencia y la búsqueda de significado en la existencia, un salto cualitativo en la evolución de la humanidad de las primeras sociedades primitivas que se manifestaron a través de la conexión con lo divino, lo misterioso y lo trascendente.

La exposición Hierofanías: Sombras y Resplandores del escultor aragonés Alfonso Ortiz Remacha propone un retorno a la belleza primigenia, aquella que nos conecta con el instante en que nuestros ancestros sintieron por primera vez la presencia de lo sagrado, la hierofanía.

Es un viaje introspectivo que invita al espectador a redescubrir ese momento de comunión con aquello que no pertenece al mundo de lo cotidiano, sino al ámbito de lo eterno.

Ortiz Remacha nos presenta piezas creadas expresamente para la exposición. Materiales como la piedra, la madera, la resina y el acero dan forma a una escultura de estética figurativa expresionista y contenida de diálogos profundos entre el pasado y el presente.

Cada obra ha sido concebida para provocar una experiencia sensorial y emocional en el espectador. La luz y la sombra, los materiales orgánicos y la abstracción simbólica son elementos clave en su composición conceptual.

Esta exposición es una invitación a reconectar con nuestra esencia más primitiva, a mirar más allá de lo humano y sumergirse en lo extrahumano.

A través del arte, se busca despertar la sensación de lo sagrado, esa emoción ancestral que, aunque olvidada en nuestra cotidianidad, sigue latente en lo más profundo de nuestra existencia.

La inauguración, contará con la presencia del artista y será presentada por el presidente de la fundación DEARTE Miguel Tugores y la comisaria de la exposición Judith Cuba.

Esta gran exhibición de esculturas se podrá disfrutar hasta el 29 de septiembre.