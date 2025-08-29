Trinidad Jiménez, nueva directora del Festival Malvasia Medinaceli Jazz

El Festival Malvasia Medinaceli Jazz ha nombrado a Trinidad Jiménez como nueva directora artística de su VI edición.

Flautista, compositora e investigadora de reconocido prestigio, Jiménez se ha consolidado como una de las voces más innovadoras del panorama musical actual.

Con una trayectoria marcada por su vinculación apasionada a las músicas improvisadas, el jazz constituye su principal estandarte.

Su más reciente trabajo discográfico,"Eléctrica", ha cosechado gran éxito en festivales nacionales e internacionales, y fue nominado en 2024 a Mejor Álbum de Jazz por la Academia de la Música de España.

Además de su faceta como intérprete y compositora, Jiménez ha creado música original para compañías de danza contemporánea y flamenco, estrenando obras en escenarios de todo el mundo, como el European Music Open, el Eurasian Dance Festival o Corpografie.

En el ámbito académico, es Doctora Summa Cum Laude por la Universidad de Sevilla, donde investigó los vínculos entre jazz, flamenco y músicas contemporáneas a través de la obra del Premio Nacional de Música Jorge Pardo. Imparte cátedra en universidades y centros superiores, tanto en España como en el extranjero, en torno a la composición, las músicas populares y la improvisación.

Con esta designación, el Festival Malvasia Medinaceli Jazz ha subrayado que refuerza su compromiso con la excelencia artística, la innovación y el diálogo entre tradición y vanguardia.

Bajo la dirección de Jiménez el festival continuará consolidándose como un espacio de referencia en la escena cultural, abierto a nuevas sonoridades y a la creación contemporánea.

“Asumo con enorme ilusión la dirección del Festival Malvasia Medinaceli Jazz, un encuentro que siempre se ha caracterizado por su sensibilidad y apertura hacia las músicas creativas. Mi propósito es impulsar un proyecto que conecte tradición y modernidad, territorio y mundo, artistas consagrados y nuevas generaciones”, ha afirmado Trinidad Jiménez.

La próxima edición del festival tendrá lugar en los días 10, 11 y 12 de octubre, en el Palacio Ducal de Medinaceli.