Abierto plazo para adjudicación directa de fincas rústicas en Arcos de Jalón

Miércoles, 19 Noviembre 2025 13:28

La Delegación de Economía y Hacienda en Soria ha informado que ayer 18 de noviembre se celebró en su sede una subasta de fincas rústicas situadas en distintas localidades de la provincia de Soria, dentro de las actuaciones habituales de gestión y puesta en valor del Patrimonio del Estado.

Como resultado de dicha subasta, quedaron desiertos los lotes 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34, todos ellos correspondientes a fincas rústicas ubicadas en las localidades de Judes, Montuenga de Soria y Utrilla, pertenecientes al municipio de Arcos de Jalón.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 137.4.d) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cualquier persona física o jurídica puede solicitar ahora la adjudicación directa de estos lotes.

Esta modalidad permite asignar los bienes que no reciben ofertas en subasta mediante un procedimiento reglado y con plenas garantías jurídicas, con el objetivo de favorecer su aprovechamiento económico y social.

Las solicitudes de adjudicación deben presentarse en el Registro de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, dirigidas a la Sección de Patrimonio del Estado, en un plazo de un año a contar desde el día de celebración de la subasta, es decir, hasta el 18 de noviembre de 2026.

Las personas interesadas pueden recabar más información sobre las características de las fincas, las condiciones de adjudicación y la documentación necesaria a través de los teléfonos de la Sección de Patrimonio del Estado en Soria: 975 23 38 54 y 975 23 37 77.

El personal de la Delegación facilitará los detalles precisos para la presentación de las solicitudes y resolverá las dudas que puedan plantearse.