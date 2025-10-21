La adnamantina Julia Medrano aspira a coronarse "en casa" Chef Medieval 2025

Martes, 21 Octubre 2025 13:01

Julia Medrano, conocida con cariño como la reina del pincho medieval de Almazán, volverá a defender el orgullo gastronómico de la villa adnamantina en la final internacional del XVII Concurso de Pinchos y Tapas Medievales, que se celebrará en Almazán los días 14, 15 y 16 de noviembre.

A sus 78 años, la veterana cocinera del Hotel Villa de Almazán competirá en casa con su pincho ‘La vida es un carnaval’, una propuesta que combina sabor, historia y emoción.

Ganadora del concurso local el pasado mes de marzo, Julia afronta este nuevo reto con la misma ilusión de siempre.

“Yo siempre trabajo para ganar”, ha asegurado, con el humor que le caracteriza, pero, al mismo tiempo, completamente en serio.

“Y este año, compitiendo en casa, la ilusión es doble. Defender a Almazán ante los mejores cocineros medievales es un orgullo enorme”, ha añadido.

Su tapa, ‘La vida es un carnaval’, es una oda a la cocina de mar y tierra.

Julia ha creado una base de masa fina de pan y bogavante, coronada con bacalao al pilpil, brotes tiernos de cebolla, una emulsión de vino y un toque final de setas de la tierra.

Un pincho elegante y sabrosa que respeta las normas del certamen —sin ingredientes posteriores al descubrimiento de América— y refleja el equilibrio entre tradición y vanguardia que caracteriza a la chef.

Julia Medrano es una institución de la gastronomía adnamantina.

Ha participado en todas las ediciones del concurso local —veintiuna hasta la fecha— y ha representado a Almazán en cinco finales internacionales: Coria, Sigüenza, Estella, Marvão y Hondarribia. Su constancia, talento y amor por la cocina la han convertido en un símbolo del certamen y en la voz culinaria más veterana de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

“Puede que sea mi última vez, o puede que no”, bromea. “Estoy jubilada, pero sigo con ganas de cocinar y de representar a mi pueblo. Mientras tenga fuerzas, ahí estaré, con el delantal puesto y el orgullo de representar a Almazán”, asegura.

Este año, además, Julia ejercerá como anfitriona del certamen, recibiendo en su tierra a los seis cocineros que llegarán desde distintas localidades de España y Portugal para disputarse la codiciada corona de Chef Medieval 2025.

Con ‘La vida es un carnaval’, Julia Medrano no solo aspira al título, sino también a reafirmar el lugar de Almazán como capital del sabor medieval. La reina del pincho local vuelve a los fogones con el mismo espíritu de siempre: pasión, autenticidad y el inconfundible sabor de la tierra.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura.

El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Pero hay mucho más. Descúbrelo en www.villasmedievales.com