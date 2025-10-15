El Gobierno acerca a Almazán tramitación del DNI y pasaporte

Miércoles, 15 Octubre 2025 16:55

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Almazán el nuevo Punto de Actualización de Documentación (PAD) de la Policía Nacional, acompañado por el alcalde de la villa, Jesús Cedazo, y el comisario principal jefe de la Comisaría Provincial de Soria, Francisco Moñux.

Con la puesta en marcha de este servicio, el Gobierno de España continúa ampliando en la provincia los medios tecnológicos destinados a acercar la administración pública a la ciudadanía del medio rural y a garantizar la igualdad de acceso a los servicios esenciales.

El nuevo PAD de Almazán se suma a los ya instalados en Arcos de Jalón, El Burgo de Osma y Ólvega.

Se completa así el despliegue provincial de estos dispositivos, que permiten actualizar los certificados electrónicos del DNI y cambiar la contraseña de acceso sin necesidad de desplazarse hasta la capital.

El Punto de Actualización de Documentación (PAD) es un terminal táctil con lector de tarjeta y huella dactilar que posibilita al ciudadano renovar los certificados electrónicos del DNI, con validez de dos años, y mantener actualizados sus datos personales, requisito indispensable para el correcto funcionamiento del DNI digital.

La actualización de los certificados es imprescindible para poder identificarse digitalmente en los servicios electrónicos de las administraciones públicas.

El uso del PAD no requiere cita previa, por lo que cualquier persona con DNI electrónico puede realizar la gestión de manera sencilla y autónoma.

La instalación de estos equipos en dependencias municipales se realiza mediante convenio entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos. Este sistema garantiza su funcionamiento permanente en cada localidad.

El vehículo integral de documentación (VIDOC) también operará en Almazán

Durante el acto, el subdelegado del Gobierno ha recordado que el vehículo integral de documentación (VIDOC) de la Policía Nacional también prestará servicio en Almazán.

Esta unidad móvil permite expedir DNI y pasaportes en un solo trámite, con la posibilidad de emitir el documento en menos de diez minutos.

El VIDOC incorpora además un punto PAD y facilita el acceso a los servicios de documentación a la población residente en zonas rurales y con movilidad reducida. Se evitan de esta manera desplazamientos innecesarios.