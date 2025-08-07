Almazán convoca quinta edición de su concurso de pintura rápida al aire libre

Jueves, 07 Agosto 2025 17:15

El Ayuntamiento de Almazán ha convocado la quinta edición de su concurso de pintura rápida al aire libre, que se celebrará el 5 de septiembre, en el marco de las fiestas patronales de la Bajada de Jesús.

Puedes descargar las bases en este enlace.

En la cuarta edición participaron veinte autores, procedentes de hasta ocho comunidades autónomas.

Los motivos escogidos para ser plasmados en las obras fueron mayoritariamente los procedentes del patrimonio arquitectónico de Almazán, entre ellos, la Iglesia San Miguel, Santa María y la Ermita de Jesús, el Palacio Hurtado de Mendoza, también la muralla y el río Duero, así como rincones pocas veces recreados y las calles del casco histórico.

El gran nivel técnico de los artistas, demostrado con ejecuciones sobresalientes en apenas 5 horas, hizo especialmente difícil la elección al jurado, que finalmente otorgó el primer premio, dotado con mil euros, a Carlos Montero Gil, por su obra As Meigas.