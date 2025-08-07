Jaime del Huerto expone "Pinceladas" en Almazán

Jueves, 07 Agosto 2025 14:29

El pintor Jaime del Huerto inaugura este verano nueva exposición en Almazán, bajo el título “Pinceladas”.

La exposición es un viaje por la riqueza del lenguaje pictórico, según ha subrayado en el cartel anunciador de la muestra, J.E. Santos.

Cada obra que el visitante podrá contemplar es fruto de una emoción, una búsqueda, un silencio o una tormenta.

“Hay trazos suaves que invitan al sosiego, y otros intensos que claman por ser escuchados. Lo cotidiano y la figuración que se transforman en metáfora. Colores que gritan. Formas que callan. Texturas que nos recuerdan que el arte también se toca con la mirada”, ha subrayado.

Jaime del Huerto, natural de Barca, tiene estudio en Almazán desde hace décadas. En su trayectoria ha realizado más de cuarenta exposiciones individuales y como profesor desarrolla su proyecto “El arte en el medio rural”, enseñando a pintar en numerosos pueblos de Soria desde hace 27 años-

La exposición se podrá contemplar del 9 al 17 de agosto, en el Aula de Cultura San Vicente.

El horario de visitas es, por las mañanas, de 12 a 14 horas, y por las tardes, de 19 a 21:30 horas.

La inauguración está prevista el sábado 9 de agosto a las 19 horas.