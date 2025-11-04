El Gobierno mejora eficiencia energética de acuartelamiento de Gómara

Martes, 04 Noviembre 2025 13:30

El Gobierno de España realiza obras en el acuartelamiento de Gómara, posiblemente el que peores condiciones de habitabilidad tiene en la provincia, por un importe de 535.486 euros para mejorar su eficiencia energética.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado el acuartelamiento de la Guardia Civil de Gómara para comprobar sobre el terreno el progreso de las obras de eficiencia energética que el Gobierno de España impulsa con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En la visita ha estado acompañado por el teniente coronel Sergio Peñarroya, jefe de la Comandancia de Soria.

La actuación en Gómara cuenta con un presupuesto de 535.486 euros.

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) asume la dirección facultativa de los trabajos.

La empresa contratista es AFC Construcciones y Contratas, S. L. La coordinación de seguridad y salud recae en Gestión Preventiva en Obra, S. L. P. U.

El plazo de ejecución estimado es de diez meses. Los trabajos arrancaron en marzo y el objetivo es concluir en el primer trimestre de 2026.

El proyecto actúa sobre la envolvente térmica del edificio.

Incluye la instalación de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) en fachadas, la sustitución de la carpintería exterior por ventanas de altas prestaciones, la renovación de la cubierta y garantizar un correcto aislamiento y estanqueidad, y la incorporación de placas fotovoltaicas.

Todas estas mejoras permitirán reducir al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable y mejorar la calificación energética del inmueble al menos una letra en la escala oficial A–G. Este “salto de letra” expresa el paso a una categoría superior de eficiencia, con impacto directo en emisiones, confort y gasto energético.

“El PRTR deja inversiones concretas en nuestros pueblos. El cuartel de Gómara será un edificio más eficiente, más confortable y más barato de mantener. Es ahorro para las arcas públicas y compromiso con el reto demográfico”, ha señalado el subdelegado para quien “estas mejoras se traducen en mejores condiciones de trabajo para los guardias y en un servicio más cercano y eficaz para la ciudadanía de la zona”.

Programa de Transición Energética

La intervención se enmarca en el Programa de Transición Energética en la Administración General del Estado, presentado por el Gobierno en el marco del PRTR. El plan persigue reducir la demanda energética de los edificios públicos, disminuir la dependencia de combustibles fósiles, fomentar el autoconsumo con energías renovables y avanzar hacia la movilidad de cero emisiones en las flotas de Interior.

En Soria, la inversión asociada a este acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) supera los diez millones de euros. Ya se ha intervenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y, mediante SEGIPSA, se desarrollan actuaciones en los acuartelamientos de Gómara, Almazán y Berlanga de Duero. El denominador común es “eficiencia energética, renovables y mejor servicio público, con especial atención al medio rural”, ha insistido Latorre.

La obra de Gómara avanza a buen ritmo y mantiene su calendario. Una vez finalizada, el edificio contará con una envolvente térmica reforzada, una instalación solar fotovoltaica que reducirá la factura eléctrica y una calificación energética superior. El resultado será un cuartel más sostenible, alineado con los objetivos del PRTR y con los compromisos de España y de la Unión Europea en materia de transición energética.