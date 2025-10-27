Gómara revive “La Promesa”, un recorrido teatral inspirado en la obra de Bécquer

Lunes, 27 Octubre 2025 15:48

Por tercer año consecutivo, la Asociación Cultural La Cerca de Gómara, con la colaboración del Ayuntamiento de Gómara, organiza La Promesa, un recorrido teatralizado que invita al público a sumergirse en la atmósfera poética de Gustavo Adolfo Bécquer.

La dirección artística corre a cargo de la actriz y directora Ana Roche, que coordina una puesta en escena protagonizada por los propios vecinos del municipio, convertidos en actores por una noche.

Inspirada en la leyenda homónima de Bécquer, La Promesa narra la historia del Conde de Gómara, un joven noble que parte a la guerra y jura fidelidad eterna a su amada.

El relato, que transcurre entre Sevilla y el Campo de Gómara, cobra así un significado especial al representarse en los mismos paisajes que inspiraron al poeta.

Durante el recorrido, distintos rincones del municipio se convierten en escenario, permitiendo que el público reviva la leyenda en el entorno donde —según la tradición— ocurrieron los hechos.

“Este proyecto nació del deseo de hacer teatro con nuestros propios vecinos, dar vida a una zona castigada por la despoblación y al mismo tiempo rendir homenaje a un autor universal como Bécquer”, ha resaltado Ana Roche, directora de la obra.

Con una mezcla de participación vecinal y homenaje literario, La Promesa se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural de Gómara, capaz de unir a toda la comunidad en torno al teatro