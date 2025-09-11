El desfile de Pilar Campo abrirá el Día de la Provincia 2025 en Ólvega

Jueves, 11 Septiembre 2025 16:32

La Diputación de Soria celebrará el próximo sábado, 20 de septiembre, en Ólvega, el Día de la Provincia 2025, una jornada festiva que este año llevará por lema “El pasado, el futuro, el desarrollo y el presente como elemento diferenciador”, con el objetivo de rendir homenaje a la tradición, la modernidad, la cultura y la identidad de todos los pueblos sorianos.

La jornada arrancará a las 11:30 horas con un desfile profesional en la Plaza del Ayuntamiento, donde vecinos y vecinas de Ólvega abrirán la pasarela ataviados con el traje típico de la zona, como reflejo de las tradiciones de la provincia.

A continuación, la diseñadora soriana y olvegueña Pilar del Campo presentará una selección de sus colecciones más emblemáticas en un recorrido por sus diez años de trayectoria, acompañada por seis modelos profesionales y la voz en directo de ‘Toti’.

Tras el desfile, el Salón de Actos de Ólvega acogerá el acto institucional, con la bienvenida de la alcaldesa Elia Jiménez y la entrega de los Premios de Turismo al municipio de Almarza, así como los Premios Colodra, en sus modalidades popular e institucional, que este año recaen en la Asociación El Roblazo de Utrilla y en la Asociación Gestora del Monte de la Sociedad del Conde de la Póveda. El homenaje estará dedicado a los Trovadores de Ólvega, en reconocimiento a sus más de 50 años de historia.

El acto contará también con la intervención de un mago finalista del programa Got Talent y concluirá con el discurso del presidente de la Diputación, Benito Serrano.

La celebración se completará con actividades musicales, gastronómicas y de convivencia, incluyendo la actuación del grupo ‘Daphne Toti’, la animación de la charanga local y la degustación de productos sorianos en casetas instaladas en la Plaza Emiliano Revilla.

Ólvega se convierte así en el escenario perfecto de una fiesta itinerante que cada año viaja por los municipios de la provincia para reforzar el sentido de pertenencia y orgullo de ser soriano.