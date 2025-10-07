Casi la mitad de autónomos desconoce nuevo sistema de facturación obligatorio

Martes, 07 Octubre 2025 15:30

A pocos meses de la entrada en vigor de Veri*Factu, el nuevo sistema de facturación electrónica promovido por la Agencia Tributaria, casi la mitad de los autónomos y pymes españolas (un 47,3 por ciento) aún desconoce su existencia o su fecha de obligatoriedad.

Así lo asegura una encuesta realizada por Legálitas Negocios a través de sus perfiles en redes sociales en la que han participado más de 1.600 emprendedores.

De acuerdo con la normativa, el uso de Veri*Factu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para las sociedades limitadas, sociedades anónimas o cualquier otra forma societaria, que cumpla con los requisitos. A partir del 1 de julio del mismo año, la obligación se extiende a los trabajadores autónomos.

Su incumplimiento y no implantación podría acarrear sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal.

Asimismo, a pesar de que la infraestructura técnica que permite la emisión y validación de facturas en tiempo real ya se encuentra plenamente operativa y no es necesario esperar a las fechas límite para su implementación, un 25,4 por ciento de los encuestados reconoce no haber iniciado todavía el proceso, confiando en que “aún hay tiempo”.

Solo un 27,4 por ciento de los empresarios consultados afirma conocer y estar implantando Veri*Factu, lo que evidencia el desconocimiento generalizado y la falta de preparación del sector ante una reforma que cambiará el modo de emitir y comunicar facturas a la Agencia Tributaria en tiempo real.

¿Qué es Veri*Factu?

Es el término coloquial para referirse a los requisitos técnicos que deben cumplir los programas informáticos de facturación que utilicen las pymes y los autónomos para que sus facturas emitidas sean consideradas válidas por la Agencia Tributaria (AEAT).

Su implementación tiene como objetivo principal combatir el fraude fiscal y digitalizar los procesos de facturación de empresas y autónomos.

Por lo que, con Veri*Factu se busca garantizar la transparencia y trazabilidad de las facturas emitidas, garantizando que sean registradas de forma inmediata y segura, que puedan ser verificadas por Hacienda en tiempo real y que no puedan ser alteradas ni eliminadas sin dejar rastro.

¿Para quiénes será obligatorio?

Con carácter general, están obligados a implementar Veri*Factu aquellas empresas o autónomos que, estando establecidos en territorio español, vengan obligados a expedir facturas, incluyendo facturas simplificadas, utilicen sistemas informáticos de facturación y cumplan las siguientes condiciones:

Que no facturen exclusivamente de forma manual.

Que no estén adscritos, de forma obligatoria o voluntaria, a las exigencias del Suministro Inmediato de Información (SII).

Que no tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra.

Que no dispongan de alguna resolución en vigor de no aplicación que les exima de cumplir con Veri*Factu.

Sanciones por la no adaptación

Aquella empresa, sociedad o persona que no implemente Veri*Factu a tiempo podría enfrentarse a sanciones económicas de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal.

Llegando a los 150.000 euros si se desarrollan o se distribuyen programas ilegales. Además de los problemas fiscales que puedan generarse, dado que la Agencia Tributaria podría intensificar los controles sobre quienes no se adapten.

Asimismo, desde el punto de vista operativo y reputacional, podría suponer un rechazo de facturas y retrasos en los cobros, especialmente si se trabaja con grandes empresas que exigen cumplimiento normativo; dificultades en la gestión diaria, ya que un software no adaptado puede generar errores o incompatibilidades; y desconfianza en el negocio, pues no cumplir con la normativa puede afectar la imagen del propio negocio.