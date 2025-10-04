Las interrupciones del embarazo aumentaron en 2024 hasta las 106.172

Sábado, 04 Octubre 2025 16:58

En España se han practicado 106.172 interrupciones del embarazo el año pasado, lo que supone un aumento de casi un 3 por ciento respecto al año anterior.

El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, ha publicado el informe definitivo sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) correspondientes al año 2024.

Según los datos recopilados, se practicaron 106.172 interrupciones dentro de los supuestos establecidos en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, y en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.

Este total supone un incremento de 3.075 casos respecto al año 2023, lo que representa un aumento del 2,98 por ciento.

La tasa de IVE por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años aumentó hasta situarse en 12,36 frente al 12,22 registrado en el ejercicio anterior.

Durante 2024, la mayoría de las comunidades autónomas registraron incrementos en el número de interrupciones voluntarias del embarazo, con la excepción de Aragón, Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, La Rioja y Ceuta.

El informe también destaca un incremento más significativo de la tasa de incidencia en mujeres no residentes.

Por grupos de edad, se observó un aumento de la tasa de IVE en todos los grupos, salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años.

El mayor incremento de la tasa de incidencia —número de IVE por cada 1.000 mujeres en cada franja de edad— se registró en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).

En las mujeres menores de 20 años también se observa un cambio destacado: se contabilizaron 11.699 interrupciones en 2024, frente a las 10.934 de 2023, lo que supone 765 casos más (+6,99%).

Además, su peso relativo sobre el total de IVE aumentó del 9,14% al 11,01%.

Esto significa que, aunque la tasa de incidencia en este grupo no fue la que más creció, sí se produjo un incremento relevante en el número global de casos y en su proporción sobre el total nacional.

La distribución porcentual por edad indica que el 10,68 por ciento de las IVEs correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27% al de 20 a 24 años, el 21,84% al de 25 a 29, el 19,83% al de 30 a 34, el 15,99% al de 35 a 39, y el 7,34% al grupo de 40 a 44 años.

Motivo, semanas de gestación y recurrencia

El motivo principal de la interrupción fue la decisión voluntaria de la mujer, en el 94,62% de los casos.

El 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

En cuanto al momento de la gestación, el 76,58% de las intervenciones se realizaron antes de las ocho semanas.

Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%. Respecto a la recurrencia, el 67,6% de las mujeres no habían tenido abortos voluntarios anteriores, frente al 66,99% en 2023.

Condiciones sociales, laborales y centros sanitarios

Según los datos recogidos, el 7,71% de las mujeres vivía sola (con o sin hijos), el 28,92% convivía en pareja, el 7,04% residía con sus padres u otros familiares, y el 1,31% con otras personas.

En relación con la situación laboral, el 57,98% de las mujeres eran trabajadoras por cuenta ajena, el 17,09% estaban desempleadas, otro 17,09% eran estudiantes, el 5,41% trabajaban por cuenta propia, el 0,34% eran pensionistas, el 1,57% se encontraban en otras situaciones, y en el 1,39% de los casos no consta.

Del total de IVE registradas en 2024, el 78,74% se realizaron en centros privados (concertados o no), y el 21,25% en centros públicos. No obstante, el 72,73% de las mujeres fueron informadas en centros sanitarios públicos.

Un total de 248 centros autorizados notificaron interrupciones voluntarias del embarazo durante 2024.